Распространение коронавируса 2019-nCoV из китайского города Уханя может обернуться проблемами для Apple. Как сообщает Bloomberg, заводы Foxconn и Pegatron, где производится сборка устройств Apple, могут приостановить работу.
Заводы Foxconn и Pegatron находятся в 500 км от Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии от вируса, передавшегося людям от диких животных. В производстве продуктов для Apple задействовано около 10 тысяч человек, и многие из них уезжали на Новый год семьям в другие города, в том числе Ухань. Провинция Хубэй, где расположен этот город, сейчас изолирована, выехать из неё невозможно, поэтому многие сотрудники Foxconn и Pegatron не могут вернуться на работу.
Не исключено, что компаниям Foxconn и Pegatron придётся пересмотреть график производства устройств Apple. В феврале должна начаться сборка новой недорогой модели iPhone, и есть вероятность, что выпуск этого смартфона будет отложен на несколько недель или месяцев.
Ранее стало известно, что компания Xiaomi временно закроет все свои магазины в Китае. Она опасается, что её сотрудники могут заразиться коронавирусом 2019-nCoV и заразить им покупателей.
Вспышка 2019-nCoV началась в конце 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 28 января заражено 4474 человека, 107 человек умерли, 63 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается в геометрической прогрессии.
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