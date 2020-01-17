Galaxy S20

11 февраля в Сан-Франциско Samsung представит флагманские смартфоны серии Galaxy S20. Сайт MySmartPrice раскрыл почти все карты компании и рассказал, какими характеристиками будут обладать готовящиеся к выпуску модели.

Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G и Galaxy S20 Ultra будут отличаться габаритами, диагональю экранов, камерами, объёмом памяти и ёмкостью аккумулятора. Смартфоны объединяет дизайн, защита от воды IP68, процессор Exynos 990, звук от AKG с поддержкой Dolby Atmos, 120-герцовые AMOLED-матрицы Infinity-O, возможность использования в сетях 5G и Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Galaxy S20

Galaxy S20 Ultra — самый топовый смартфон. Он обладает экраном диагональю 6,9 дюйма, 108-мегапиксельной основной камерой с 10-кратным оптическим зумом и записью видео 8K, 40-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой 4K-видео и аккумулятором на 5000 мАч. Galaxy S20 Plus 5G более простой девайс с экраном 6,7 дюйма, а Galaxy S20 5G вообще кажется середнячком на их уровне.


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