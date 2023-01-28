Робота обучили древнейшей профессии. Скоро — на всех московских улицах

Александр



Компания «Автономика» представила робота, который называется «Пиксель» и предназначен для уборки городских улиц. Он способен заменить дворников и технику, чистящую дороги, тротуары и парки, для управления которой требуются водители.

Создатели робота утверждают, что он собран почти на 100% из комплектующих российского производства. Программное обеспечение тоже было разработано программистами, которые проживают в России.

«Пиксель» обладает электромотором и системой компьютерного зрения с функцией обучения и запоминания маршрутов. Он умеет собирать грязь и мусор, расчищать снег и мыть дорожную поверхность. Предусмотрена замена навесного оборудования в зависимости от задач, что также облегчает ремонт. Время автономной работы составляет 16 часов, то есть робот может выехать на уборку ранним утром и ближе к ночи вернуться на подзарядку, чтобы на следующий день снова заняться делом.

Важно, что это не концепт, а реально работающее устройство. «Автономика» планирует начать серийное производство и в ближайшие месяцы выпустит на московские улицы 15 таких роботов-уборщиков.

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Комментарии

0
zaba77
Опять пропаганда🙄🤢
2 часа назад в 16:54
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BacksBanny
+36
BacksBanny zaba77
В чём же? В том что хоть что-то будет местного производства? Вы чтоли либераст? В чем ваше недовольство заключается?
2 часа назад в 17:00
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+141
mr_twister BacksBanny
То что сделали — это хорошо, но есть сомнения про 100%
час назад в 17:01
#
tellurian
+4984
tellurian mr_twister
Так они и не говорят про 100%. :) большая часть
час назад в 17:05
#
BacksBanny
+36
BacksBanny mr_twister
Это уже другой момент. Но вот что здесь пропагандистского? Просто объясните…
48 минут назад
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