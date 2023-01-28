Робота обучили древнейшей профессии. Скоро — на всех московских улицах





Компания «Автономика» представила робота, который называется «Пиксель» и предназначен для уборки городских улиц. Он способен заменить дворников и технику, чистящую дороги, тротуары и парки, для управления которой требуются водители.



Создатели робота утверждают, что он собран почти на 100% из комплектующих российского производства. Программное обеспечение тоже было разработано программистами, которые проживают в России.



«Пиксель» обладает электромотором и системой компьютерного зрения с функцией обучения и запоминания маршрутов. Он умеет собирать грязь и мусор, расчищать снег и мыть дорожную поверхность. Предусмотрена замена навесного оборудования в зависимости от задач, что также облегчает ремонт. Время автономной работы составляет 16 часов, то есть робот может выехать на уборку ранним утром и ближе к ночи вернуться на подзарядку, чтобы на следующий день снова заняться делом.



Важно, что это не концепт, а реально работающее устройство. «Автономика» планирует начать серийное производство и в ближайшие месяцы выпустит на московские улицы 15 таких роботов-уборщиков.

