



Министерство финансов выступило против предложения Центробанка запретить в России добычу и использование криптовалюты. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».



Чебесков заявил, что в Минфине подготовили концепцию регулирования криптовалюты, и сейчас ведомство ожидает отзыв от правительства на этот документ.





«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства. Пока решения по этой концепции у нас нет, официальной позиции правительство не было, но, тем не менее, направление нашей деятельности вот такое», — сказал Чебесков.

Напомним, что на прошлой неделе Центробанк выпустил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором призвал законодателей полностью запретить в России майнинг и оборот криптовалюты, в том числе для частных лиц. За несоблюдение запрета предлагалось штрафовать. По этому поводу высказался основатель Telegram Павел Дуров. Он сказал , что запрет криптовалюты — большая ошибка, поскольку из-за него будут вынуждены уйти в тень или сменить «прописку» компании, занимающиеся технологиями блокчейна. Некоторые страны мира, как указывает Дуров, наоборот, поддерживают развитие блокчейна, поскольку он будет использоваться во многих сферах.





