Российский процессор «Эльбрус-8СВ» протестировали в популярных играх

На YouTube-канале Elbrus PC Play появилось видео с демонстрацией игровых возможностей компьютера, оснащённого процессором «Эльбрус-8СВ». ПК работал с отечественной операционной системой Эльбрус ОС 7.1 на базе Linux 5.4, геймерской видеокартой Radeon RX 580 и 32 ГБ оперативной памяти.В некоторые игры (например, в шутеры The Dark Mod, Counter-Strike и Cuisine Royale) играть вполне можно, но иногда случаются вылеты. Более требовательные игры запускаются с трудом, а кадровая частота в них примерно 20 FPS, что сложно назвать комфортным уровнем.Можно сделать вывод, что «Эльбрус-8СВ» — далеко не игровой процессор. Даже если другая начинка компьютера является геймерской, этот чип становится узким местом системы и не позволяет в полной мере насладиться играми.