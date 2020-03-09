



9 марта курс рубля резко снизился. Почти весь февраль доллар стоил на уровне 63-64 рублей, к концу месяца подорожал до 66-68 рублей, а теперь до 74-75. Евро сейчас стоит 85 рублей.



Такое резкое падение рубля связано с нежеланием «Роснефти» снижать в России добычу нефти, которая за последние дни подешевела на 30%. Падение цены на нефть, в свою очередь, связано с кризисом в мировой экономике, вызванной распространением коронавируса COVID-2019.







Рост курса доллара и евро, а также снижение производства в Китае из-за коронавируса могут привести к росту цен на электронику в России. Уже сейчас на «сером» рынке, который моментально реагирует на подобные изменения, iPhone 11 продаётся за 51 тысячу рублей, хотя ещё месяц назад он стоил на 3 тысячи рублей дешевле.



Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев ожидает, что электроника подорожает в России на 20-40%, но только при условии, что рубль продолжит падать по отношению к другим валютам. Если ему удастся восстановиться в ближайшие дни или недели, роста цен не произойдёт, поскольку у крупных магазинов достаточно товарных запасов. Кроме того, расчёты с поставщиками производятся с задержкой, которая, как раз, позволяет избежать кризисных ситуаций при резком изменении курса валют.



Последний раз резкое падение рубля наблюдалось в конце 2014 года, но тогда он подешевел почти в два раза, и с тех пор кратно увеличились цены почти на все импортные товары, включая электронику. Подорожание доллара с 63 до 75 рублей не столь критично, однако в условиях кризиса, вызванного снижением цен на нефть и паникой из-за коронавируса, неизвестно, продолжится ли падение рубля или он сможет восстановиться хотя бы частично.







