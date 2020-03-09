9 марта курс рубля резко снизился. Почти весь февраль доллар стоил на уровне 63-64 рублей, к концу месяца подорожал до 66-68 рублей, а теперь до 74-75. Евро сейчас стоит 85 рублей.
Такое резкое падение рубля связано с нежеланием «Роснефти» снижать в России добычу нефти, которая за последние дни подешевела на 30%. Падение цены на нефть, в свою очередь, связано с кризисом в мировой экономике, вызванной распространением коронавируса COVID-2019.
Рост курса доллара и евро, а также снижение производства в Китае из-за коронавируса могут привести к росту цен на электронику в России. Уже сейчас на «сером» рынке, который моментально реагирует на подобные изменения, iPhone 11 продаётся за 51 тысячу рублей, хотя ещё месяц назад он стоил на 3 тысячи рублей дешевле.
Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев ожидает, что электроника подорожает в России на 20-40%, но только при условии, что рубль продолжит падать по отношению к другим валютам. Если ему удастся восстановиться в ближайшие дни или недели, роста цен не произойдёт, поскольку у крупных магазинов достаточно товарных запасов. Кроме того, расчёты с поставщиками производятся с задержкой, которая, как раз, позволяет избежать кризисных ситуаций при резком изменении курса валют.
Последний раз резкое падение рубля наблюдалось в конце 2014 года, но тогда он подешевел почти в два раза, и с тех пор кратно увеличились цены почти на все импортные товары, включая электронику. Подорожание доллара с 63 до 75 рублей не столь критично, однако в условиях кризиса, вызванного снижением цен на нефть и паникой из-за коронавируса, неизвестно, продолжится ли падение рубля или он сможет восстановиться хотя бы частично.
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Да ладно, подорожает на 1000% и мы все умрем))))
Все эти торги и спекуляции на ожиданиях.
Зачастую на панических.
За большим падением или ростом идёт коррекция , как правило от 15 до 35% ( отскок)
Сейчас такое положение в мировой экономике, что лихорадит практически все биржи и валюты.
Объективных условий для падения рубля на данный момент нет.
Сейчас нефть немного отскочит и на биржах начнутся «качели», примерно недельку на них покатаются спекулянты, потом центробанк все это дело прикроет.
По итогу договариваться о совместном сокращении добычи Россия отказалась, а Саудиты в ответ тут же рубанули демпинг со скидками в более $10 на баррель, чтоб захватить европейские рынки сбыта до того, как Россия начнёт наращивать добычу.
И при чём тут «ткнуть Россию пальцем»? Тыкает Россию Кремль. И не буду говорить, чем.
И это именно Саудовская Аравия предлагала в новом соглашении дополнительно сократить добычу, а Россия пошла на «либо оставляем как есть, либо разбегаемся». Тем самым Саудовская Аравия теперь имеет полное право торговать фьючерсами с каким угодно дисконтом и в каких угодно объёмах. И даже вынуждена это делать, так как теперь вопрос лишь в том, кто первым нарастит добычу и займёт и без того сокращающийся рынок.
Вы вдумайтесь: «Директор Института информационных технологий университета «Синергия»... как говорится, да у вас и половины этих регалий нет! Институт университета. Не последний, так сказать, человек!
Эксперт установил некую связь между курсом доллара и ценой на электронику в стране... Не знаю что ещё сказать... Понимаю, что общаюсь с Титанами...
Что бензин не подешевел в России на 30%