По данным компании IDC, за последний год рынок смартфонов претерпел сильнейшие изменения. Ещё недавно Huawei и Honor были лидерами и удерживали 40-процентную долю, а теперь они опустились вниз. Сейчас лидируют другие компании, а в топ-5 пробился российский бренд BQ.
Пятёрка лидеров российского рынка смартфонов в первом квартале 2021 года распределилась следующим образом:
- Samsung — 35,6%
- Xiaomi — 28,2%
- Apple — 15,6%
- Realme — 3,9%
- BQ — 2,6%
Остальные бренды, включая ZTE, Nokia, Huawei и Honor, поделили между собой 13,9% российского рынка смартфонов.
Бренд BQ — российский. Он принадлежит компании ООО «Новая линия» и выпускает смартфоны, сотовые телефоны, планшеты, аксессуары, бытовую технику и телевизоры.
На российском рынке также демонстрируют рост китайские бренды Oppo, Vivo, Itel и Tecno, но их продажи невелики в общем объёме отгрузок устройств.
В первом квартале 2020 года рейтинг был другим:
- Honor — 30%
- Samsung — 26%
- Xiaomi — 11%
- Huawei — 10%
- Apple — 9%
Как видно, год назад, компании Huawei и её бренду Honor принадлежало 40% российского рынка смартфонов. Теперь же доля Huawei снизилась до 1%, а доля Honor до 2,4% (хотя ещё в четвёртом квартале 2020 года у Honor было 10,3%). Столь резкому падению способствовали санкции со стороны США, из-за которых Huawei не смогли лицензировать сервисы Google для операционной системы Android в своих смартфонах. Huawei планирует перевести устройства на собственную операционную систему HarmonyOS, но с учётом снижения их востребованности возникают сомнения в целесообразности такого шага (тем более, что сервисов Google на них всё равно не будет).
IDC указывает, что за прошедший квартал в России было продано 7,25 миллиона смартфонов, что на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, реализовано около 2 миллионов кнопочных телефонов. Средняя розничная цена смартфона увеличилась за год со 168 до 200 долларов США без учёта НДС. Потребители чаще всего выбирают смартфона с большими экранами — от 6,5 дюймов и выше. IDC также отмечает увеличение продаж смартфонов с поддержкой 5G примерно до 10% от общего числа реализованных мобильных устройств, хотя сети связи пятого поколения ещё не были запущены в коммерческую эксплуатацию в нашей стране. Средняя розничная цена смартфонов с 5G составляет в России 524 доллара без учёта НДС.
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Так и случилось с Honor в 2021 году
Так было с Nokia в России в 2007 году
А до этого с Samsung, только они потом включили голову, а Nokia нет. Чем кончилось, все прекрасно знают 😁😁😁
Нокиа тогда тут причём? Они потеряли рынок из-за недооценки смартфонов.
Самсунг тоже не понял причём.
Речь шла о конфликте двух брендов с Евросетью, когда противостояние играло на то, что в России продажи падали с 1-ого на 3 и 4 места.
Точно так же сейчас сыграла администрация США, используя в качестве рычага Google.