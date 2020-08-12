По сведениям издания Business Korea, компания Samsung заключила сделки с ARM и AMD. Вместе они планируют создать линейку мобильных процессоров, которые по своим характеристикам будут превосходить продукцию Qualcomm.
Идея о создании этой коллаборации пришла к руководству Samsung Electronics после того, как выяснилось, что процессоры Exynos 990 по многим показателям отстают от Snapdragon 865 и 865+. ARM и AMD должны приложить усилия к тому, чтобы сократить разрыв, а в идеале — вывести Exynos на гораздо более высокий уровень.
Компания ARM производит ядра для вычислительных компонентов мобильных процессоров, а ARM занимается производством процессоров для ПК, но также разрабатывает видеокарты. Samsung пригодится опыт обеих компаний, благодаря им кастомные чипы Exynos могут получить поддержку нескольких эксклюзивных технологий, недоступных другим производителям. По слухам, Samsung участвует в разработке нового вычислительного ядра Cortex-X, которое должно получиться на 30% более производительным, чем ядро Cortex-A77, использующееся в том числе в Snapdragon 865+. Компания AMD, очевидно, будет отвечать за создание графических чипов для новых процессоров Samsung.
Business Korea утверждает, что Samsung поставила перед собой задачу создать более эффективные и продвинутые нейронные чипы для работы с системами искусственного интеллекта, а также более скоростные и экономичные модемы 5G. Эти чипы тоже будут интегрированы в процессоры Exynos следующих поколений.
Если у Samsung получится осуществить задуманное, то именно эта компания, а не Qualcomm, может стать поставщиком процессоров для смартфонов Huawei и Honor. Известно, что в этом году Huawei откажется от производства собственных чипов Kirin из-за санкций в США, поэтому ей необходимо определиться с тем, кто будет поставлять процессоры для следующих моделей смартфонов.
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