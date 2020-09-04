Компания Samsung выпустила крупное обновление для всех смартфонов, входящих в линейку Galaxy Note10. Обновлённая прошивка Une UI носит номер версии 2.5, а в её основе лежит Android 10.
Проверить наличие обновления можно через системные настройки. Новая прошивка скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением приложений и пользовательских файлов.
One UI 2.5 содержит обновлённое приложение камеры с улучшенными возможностями, а также добавляет смартфонам поддержку беспроводной работы в режиме DeX, благодаря которой устройство можно использовать в качестве компьютера при подключении к телевизору или монитору. Кроме того, это обновление делает возможным использование нативных жестов навигации в Android 10 со сторонними лаунчерами, а приложение камера получает возможность снимать видео в любом режиме с соотношением сторон 21:9.
Линейка Galaxy S20 не первая, на которой используется Une UI 2.5. Та же самая прошивка изначально установлена на смартфоны серии Galaxy Note20, а в августе стала доступна устройствам линейки Galaxy S20. Можно ожидать, что через несколько месяцев Samsung выпустит для своих смартфонов ещё более крупное обновление One UI, основанное на Android 11. Выпуск этой версии Android запланирован на сентябрь.
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