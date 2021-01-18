По данным сайта Wccftech, компания Samsung планирует разработать собственный процессор для компьютеров и ноутбуков. Этот чип будет основан на ядрах ARM и по своим возможностям будет близок к Apple M1, который используется в новых моделях MacBook и Mac mini.
Samsung возмёт за основу представленный недавно процессор Exynos 2100, который производится по 5-нанометровому техпроцессу и установлен во флагманские смартфоны линейки Galaxy S21. Компания добавит в него графический процессор, который сейчас инженеры Samsung разрабатывают в сотрудничестве с AMD.
Ожидается, что производительности вычислительной части Exynos 2100 окажется достаточно для работы десктопных приложений в режиме многозадачности, а новый графический чип будет способен обрабатывать графику на одном уровне с недорогими дискретными видеокартами. В то же время архитектура ядер ARM довольно экономична и позволяет увеличить энергоэффективность устройства, значительно предлевая время его автономной работы.
Samsung сможет использовать свой процессор в ноутбуках, гибридах и дестопных компьютерах. Компания по-прежнему выпускает ПК, но в основном для корпоративных пользователей и почти не производит устройства этой категории для потребительского рынка. С новым процессором у неё появится шанс создать модели, которые смогут полноценно конкурировать с MacBook и MacBook Pro на базе процессора Apple M1.
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