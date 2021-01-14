Galaxy S21, S21+ и Galaxy S21 Ultra

Компания Samsung представила три флагманских смартфона серии Galaxy S21. В скором времени они появятся в России.

Цены: 

  • Galaxy S21 (8 + 128 ГБ) — 74 990 р.
  • Galaxy S21 (8 + 256 ГБ) — 79 990 р.
  • Galaxy S21+ (8 + 128 ГБ) — 89 990 р.
  • Galaxy S21+ (8 + 256 ГБ) — 94 990 р.
  • Galaxy S21 Ultra (12 + 128 ГБ) — 109 990 р.
  • Galaxy S21 Ultra (12 + 256 ГБ) — 114 990 р.
  • Galaxy S21 Ultra (16 + 512 ГБ) — 127 990 р.

По программе trade-in при сдаче старого смартфона можно получить дополнительную выгоду в размере до 58 600 рублей в зависимости от модели.

С 14 января по 4 февраля в интернет-магазине Samsung, а также у партнёров бренда открыт предзаказ на новые смартфоны. Покупатели, оформившие предзаказ в указанный период, получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds Live (которые стоят отдельно 17 990 р.) и bluetooth-метку Galaxy SmartTag.

Galaxy S21, S21+ и Galaxy S21 Ultra

В комплектацию Galaxy S21, S21+ и Galaxy S21 Ultra включён только USB-кабель и иголка для извлечения лотка. Зарядного устройства и наушников нет.

Как Samsung обосновала отстутвие зарядного адаптера:

Мы обнаружили, что все больше и больше пользователей Galaxy повторно используют уже имеющиеся у них аксессуары. Поэтому мы переходим к удалению вилки зарядного устройства и наушников из нашей последней линейки смартфонов Galaxy — начиная с некоторых стран. В России в комплект поставки вилка и наушники не входят.

Мы считаем, что постепенное извлечение вилки зарядного устройства и наушников из упаковки, входящей в комплект поставки устройства, может помочь снизить давление, которое потребители могут испытывать в связи с постоянным получением новых зарядных устройств и аксессуаров каждый раз, когда они покупают новый телефон. Важно отметить, что с 2017 года мы использовали стандартизированный порт для зарядки (тип USB-C), благодаря чему старые зарядные устройства по-прежнему совместимы с нашими новейшими устройствами Galaxy. В комплект входит кабель USB-C. Кроме того, мы обнаружили, что 25% потребителей предпочитают заряжать свои устройства при помощи беспроводных зарядных станций.

Компания Samsung работает над глобальным переходом от изъятия штекера зарядного устройства и наушников из комплектов поставки смартфонов Galaxy, начиная с Galaxy S21. Galaxy S21 и другие смартфоны Galaxy будут по-прежнему включать в себя кабель для подключения смартфона к существующей вилке зарядного устройства.

Для защиты наших природных ресурсов и удовлетворения потребительского спроса на экологически чистые продукты, Samsung обязуется и далее предпринимать целенаправленные действия на протяжении всего жизненного цикла продукта, чтобы помочь миру перейти к экономике замкнутого цикла — за счет минимизации воздействия наших продуктов на окружающую среду и сокращения электронных отходов за счет продления жизненного цикла продукта, сокращения использования опасных веществ, использования экологически безопасных материалов в продукте и упаковке, а также приоритизации различных энергосберегающих технологий.

В Samsung мы регулярно оцениваем наши продукты и операции на предмет новых возможностей и направлений роста, чтобы способствовать устойчивому развитию. Глобальный технологический сектор, движимый инновациями и решением проблем, играет уникальную роль в сохранении планеты и создании более устойчивого общества. И мы очень серьезно относимся к своей роли в этом.

Для упаковки мобильных телефонов Samsung заменила пластик, используемый для лотков-держателей, пресс-формами из целлюлозы. А аксессуаров для упаковки пакетов экологически безопасными материалами, такими как биопластик и полимер на основе крахмала. Что касается бумаги, Samsung будет использовать только волокнистые материалы, сертифицированные глобальными экологическими организациями, такими как Лесной попечительский совет (FSCC), Программа одобрения лесной сертификации (PEFC) и Инициатива устойчивого лесного хозяйства (SFI) для упаковки и руководств пользователя.

Усилия Samsung в области устойчивого развития были отмечены экспертами и рейтингами, включая Forbes, Interbrand, Corporate Human Rights Benchmark, Know the Chain и другие.


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