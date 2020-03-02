



Французский автоконцерн Citroën представил электромобиль Ami — самый дешевый среди аналогичного транспорта. Он стоит 6 тысяч долларов, то есть примерно столько же, сколько четыре смартфона уровняiPhone 11 Pro Max с 64 ГБ памяти и чуть больше, чем два Huawei Mate Xs.



В целях экономии на себестоимости в Ami используется минимальное количество уникальных деталей. К примеру, правая дверь в точности такая же, как левая, а задняя и передняя части кузова идентичны.



Автомобиль работает от 6-киловаттного двигателя, который запитан аккумулятором, рассчитанным приблизительно на 70 километров пути. Это очень мало, однако зарядить его батарею можно от обычной розетки всего за три часа. С учётом таких слабых характеристик формально он считается квадроциклом, поэтому во многих странах им можно управлять без водительского удостоверения с 14- или 16-летнего возраста.



Citroën утверждает, что Ami можно использовать в качестве городского транспорта для поездок на небольшие расстояния (например, от дома на работу и обратно). Более жёсткую эксплуатацию он вряд ли выдержит, тем более, что далеко от розетки на нём лучше не уезжать, иначе потребуется эвакуатор.







