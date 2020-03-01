Компания Microsoft решила сдвинуть выпуск Surface Duo. Это складной смартфон с двумя экранами, презентация которого состоялась в октябре 2019 года.
Изначально Microsoft планировала выпустить Surface Duo в продажу в конце 2020 года, но теперь, по данным сайта Windows Central, надеется летом запустить его серийное производство. В феврале это устройство было замечено в руках у одного из пассажиров в канадском метро, из чего следует, что оно уже готово и проходит этап тестирование в реальных условиях использования.
Surface Duo — первый за последние несколько лет смартфон Microsoft. Он будет выпущен после долгого перерыва и отказа компании от собственной платформы Windows 10 Mobile. В качестве операционной системы на нём применяется специальная модификация Android, приспособленная к использованию с двумя экранами.
Surface Duo позволяет взаимодействовать сразу с двумя приложениями и перебрасывать контент и файлы из одного в другое. В модифицированной для этого устройства версии Android предусмотрена поддержка жестов для быстрого выполнения определённых действий, однако система навигации пока не финализирована и всё ещё находится на начальной стадии разработки.
Surface Duo — первый смартфон из линейки Surface. До сих пор Microsoft не использовала Android в своих смартфонах, хотя выпускала мобильные устройства на Windows Mobile и Windows Phone. Несмотря на использование Android, операционная система стилизована под Windows. Кроме того, на смартфоне предустановлены фирменные приложения Microsoft, в том числе полный набор Office.
У смартфона Surface Duo гораздо более простая конструкция, чем у Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Конструкция складная, но экран не гибкий, а с двумя отдельными матрицами (5,6 дюйма по диагонали каждая). Подробности о характеристиках этого устройства не были раскрыты. Один из экранов можно использовать для набора текста на большой виртуальной клавиатуре. Кроме того, конструкция смартфона позволяет разместить экран под любым углом (например, при просмотре видео на YouTube).
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