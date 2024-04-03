Маркетплейсы начали показывать, сколько придётся доплатить за товары дороже 20 тысяч рублей

Александр


Ozon, AliExpress и «Яндекс Маркет» стали автоматически высчитывать сумму пошлины, которую придётся заплатить при покупке товаров стоимостью более 200 евро при заказе из-за рубежа. Расчёт примерный, поскольку курс валют колеблется в разные стороны.

К примеру, iPhone 15 с доставкой из Китая продаётся на Ozon за 62 295 рублей, и к этой цене приплюсовывается пошлина, которая составит приблизительно 7 416 рублей. Требование оплатить пошлину приходит покупателю после того как товар пересекает границу и проходит таможенный контроль, причём деньги платятся не маркетплейсу, а на счёт таможни.



Беспошлинный лимит для покупок с доставкой из-за рубежа с 1 апреля 2024 года был уменьшен с 1000 до 200 евро в месяц, поэтому сейчас пошлину приходится платить с любых товаров дороже 20 тысяч рублей (из расчёта 15% от суммы превышения). Маркетплейсы не учитывают все зарубежные покупки пользователя, то есть не показывают размер пошлины за товары стоимостью ниже 20 тысяч рублей, даже если гражданин исчерпал или скоро исчерпает беспошлинный лимит, и в этом случае счёт от таможни может стать неприятным сюрпризом, о котором магазин не предупреждал.


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Комментарии

tellurian
+1250
tellurian
Удобное решение.
14 минут назад
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