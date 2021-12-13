











В ближайшие недели компания Xiaomi представит новые флагманские смартфоны. Благодаря утечкам от китайских блогеров, мы уже сейчас можем узнать, как будут выглядеть две топовые модели — Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra.Xiaomi 12 Pro показан в защитных чехлах, но и с ними понятно, что у смартфона условно безрамочный экран с плоской матрицей и небольшим круглым вырезом под фронтальную камеру, а камера состоит из трёх модулей (в том числе с очень большим объективом), массивной светодиодной вспышки и лазерного дальномера. Камера выпирает очень сильно, примерно как у айфонов. Что касается звука, то он, скорее всего, будет стереофоническим — один динамик расположен на нижней грани, а второй (он же разговорный) прямо над экраном.Xiaomi 12 Ultra показан без чехла. У этой модели ещё более массивная камера, занимающая чуть ли не треть корпуса. Видно, что она состоит из нескольких датчиков, и помимо главного (посередине с большим объективом), можно заметить парочку телевиков (вверху и внизу). Надпись на камере указывает, что смартфон может делать снимки со 120-кратным увеличением.Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra станут одними из первых смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Такие устройства набирают в AnTuTu более 1 миллиона баллов. Можно ожидать от них и другие флагманские параметры, в том числе большой объём оперативной памяти (как минимум 8 ГБ), AMOLED-экраны с частотой обновления до 120 Гц и сверхбыструю зарядку (с мощностью вплоть до 120 Вт).