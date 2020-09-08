По данным инсайдера Джона Проссера, 8 сентября Apple анонсирует выпуск новых моделей смарт-часов Apple Watch и планшетов линейки iPad Air. Полноценной презентации этих устройств не будет, компания ограничится рассылкой пресс-релизов в СМИ, а также добавит информацию о новинках на свой сайт.
Apple Watch и iPad Air получат незначительные улучшения в сравнении с предыдущими моделями. Вероятно, на эти устройства будут изначально установлены обновлённые версии операционных систем, которые также будут доступны более ранним моделям Apple Watch и iPad Air и добавят им несколько новых возможностей.
То, что Apple готовится представить новую модель Apple Watch, косвенно подтверждается исчезновением Apple Watch Series 5 из официального интернет-магазина. Предстоящий анонс новых моделей Apple Watch и iPad Air означает, что в ближайшие дни Apple может выпустить watchOS 7, iPadOS 14 и другие обновления своих операционных систем. Ранее заявлялось, что эти апдейты будут выпущены осенью, без указания конкретной даты.
Несколько дней назад стало известно, что на этой неделе Apple может назвать дату презентации смартфонов линейки iPhone 12. Это мероприятие пройдёт только в онлайн-формате, из-за риска заражения коронавирусом на презентацию новых смартфонов Apple впервые не станут приглашать журналистов. Ожидается, что в этом году Apple представит четыре модели iPhone, которые отличаются габаритами, начинкой и ценой. Они станут первыми устройствами Apple с поддержкой сетей 5G.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: