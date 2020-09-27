В начале сентября компания Huawei анонсировала выпуск HarmonyOS 2.0 и тогда же назвала приблизительную дату появления первых смартфонов на базе этой операционной системы — 2021 год, без уточнения месяца или даже квартала.
За несколько последних недель планы Huawei немного изменились. По словам одного из топ-менеджеров компании Вана Чэнлу, бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов станет доступна разработчикам уже в декабре 2020 года, а обычные пользователи смогут установить её начиная с января или февраля 2021.
HarmonyOS 2.0 будет полностью совместима со смартфонами, которые обновятся до EMUI 11 и Magic UI 4.0, а это в основном свежие модели Huawei и Honor. Эту операционную систему можно будет установить на них вместо Android. Сервисов Google в этих оболочках нет, так что для пользователей мало что поменяется. Известно, что в основе HarmonyOS 2.0 лежит оболочка EMUI 11 со встроенными сервисами Huawei.
Ван Чэнлу также рассказал, что руководство Huawei до последнего не хотело запускать HarmonyOS для смартфонов, однако в итоге посчитало это целесообразным на фоне того, что США не ослабляют санкции в отношении компании и не позволяют ей лицензировать Android с сервисами Google. В компании обсуждалось развитие HarmonyOS — как открытой платформы наподобие Android или закрытой, как iOS. В итоге победил первый вариант, и Huawei будет привлекать сторонних разработчиков к поддержке своей ОС.
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Ждём, будет страшно, страшно интересно.)