Создан компакт-диск, вмещающий 200 ТБ

Научный журнал Nature сообщил о впечатляющей разработке китайских учёных. Им удалось создать накопитель объёмом 200 ТБ в форм-факторе оптического диска такого же размера, как классические CD, DVD и диски Blu-Ray.
Диск двухсторонний, на каждую его сторону нанесено по 50 слоёв фоторезистивной плёнки, которые отделены друг от друга прозрачной полимерной плёнкой толщиной 1 мкм (одна миллионная доля метра). Как и в случае с другими оптическими носителями, запись и считывание данных производятся с помощью лазера, в данном случае используется фемтосекундный излучатель.
В отличие от флеш-памяти, для хранения данных на таком диске не требуется остаточная энергия, электричество потребляется только при записи и считывании информации. Срок хранения файлов может составлять до ста лет, в течение этого срока при соблюдении определённой температуры и влажности материалы не подвергнутся деструктивной деформации, которая уничтожила бы записанное.
По словам учёных, в настоящее время созданная ими технология не готова к коммерческому использованию. Им предстоит значительно удешевить производство дисков, увеличить надёжность записи (чтобы возникало меньше ошибок), а также разработать устройство для считывания.
Разработка китайских учёных показывает большой прорыв в сфере оптических дисков, которые до сих пор популярны среди коллекционеров фильмов и музыки. В настоящее время самыми продвинутыми носителями в этой категории можно считать диски BDXL с объёмом от 100 до 128 ГБ.
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