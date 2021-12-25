Spotify ранее объявляла о планах по запуску HiFi — это новый уровень потоковой передачи звука в высоком качестве. Кажется, в этом году мы этой возможности не увидим. Об этом сообщает Ubergizmo.Издание полагает, что мы увидим эту функцию к концу следующего года. Срыв дедлайна может быть связан с конкуренцией с Apple, которая ранее в этом году добавила Lossless Audio в Apple Music . Это дает преимущество стриминговому сервису компании перед Spotify. Компания пересматривает стратегию развития на рынке.Ранее сообщалось, что Spotify запустит тариф Hi-Fi с более высоким качеством звука. Была вероятность, что он будет стоить дороже, чем базовый. Это может быть одной из проблем компании, потому что в Apple Music функция Lossless Audio доступна по той же цене, что и обычный тариф (169 руб./мес.).