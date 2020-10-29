Министерство торговли США не убирает Huawei из чёрного списка, но уже и не стремится погубить эту компанию. Ранее это ведомство выдало компании Samsung Display разрешительную лицензию на поставку OLED- и LCD-панелей для Huawei (правда, без микросхем, с которыми эти панели работают), а теперь позволило нескольким компаниям производить поставки ряда других компонентов.
Sony и Omnivision отныне снова могут поставлять Huawei датчики изображения. Эти датчики смогут использоваться в модулях камеры, предназначенных для смартфонов, планшетов и ноутбуков.
Кроме того, любым производителям позволено продавать Huawei микросхемы, в том числе процессоры и модули памяти. Единственное ограничение — эти модули не должны поддерживать работу с 5G, то есть их невозможно использовать в смартфонах и любых других устройствах, предназначенных для сетей связи пятого поколения.
Власти США по-прежнему против того, чтобы Huawei использовала в 5G-оборудовании американские технологии. Они запретили операторам связи приобретать у китайского производителя сетевое оборудование, поскольку подозревают, что с его помощью производится шпионаж в пользу китайского правительства.
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