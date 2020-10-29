





На этой неделе компания Samsung Display получила от Министерства торговли США лицензию, позволяющую ей сотрудничать с Huawei. Как выяснило издание Nikkei Asia Review, толку от этой лицензии очень мало, ведь фактически сотрудничество будет по-прежнему затруднено.Власти США разрешили Samsung Display поставлять Huawei дисплейные панели для смартфонов, но лицензия не распространяется на довольно важный компонент — драйверы дисплея (это микросхемы, необходимые для работы экрана).Получается, что Samsung разрешены поставки лишь «голых» дисплейных панелей, а не целых дисплеев в сборке. Без специальных микросхем эти панели непригодны к использованию, поэтому Huawei вряд ли станет их закупать. Конечно, Samsung Display могла бы предоставить Huawei техническую документацию по самостоятельно сборке драйверов, но компания вряд ли пойдёт на такое. Во-первых, эта информация представляет собой интеллектуальную собственность и защищена патентами, но намного важнее то, что власти США могут посчитать такие действия саботажем требований законодательства и оштрафуют Samsung Display на огромную сумму.Американские власти подозревают Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства, и с весны 2019 года эта компания находится в чёрном списке Министерства торговли США. Huawei запрещено закупать товары и технологии у компаний не только в США, но и в других странах, если в продукте используются американские разработки.