



YouTube-канал Front Page Tech раскрыл инсайдерскую информацию относительно всей линейки iPhone 12, которую Apple готовит к выпуску осенью 2020 года. Ожидается, что компания представит четыре новых топовых смартфона.



Вот что о них известно:



iPhone 12 с экраном диагональю 5,4 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой

iPhone 12 с экраном диагональю 6,1 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой

iPhone 12 Pro c экраном диагональю 6,1 дюйма, стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR

iPhone 12 Pro Max c экраном диагональю 6,7 дюйма стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR

Во всех моделях будет использоваться новый процессор Apple A14 Bionic со встроенным модемом 5G. Вырез в верхней части экрана будет уменьшен, но в нём сохранится система сканирования лиц Face ID. LiDAR уже используется в обновлённой линейке iPad Pro — этот сканер используется для работы с приложениями и играми в режиме дополненной реальности.Также известно, что в младшие модели iPhone 12 будут установлены IPS-экраны, а версии с приставкой Pro получат OLED-матрицы. Более ранняя утечка позволяет увидеть , как будет выглядеть камера iPhone 12 Pro с системой LiDAR.Выпуск линейки iPhone 12 может задержаться на несколько месяцев из-за проблем с производством в Китае, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. По той же причине, по слухам, была отложена презентация новой недорогой модели iPhone.Ранее ведущий YouTube-канала Front Page Tech Джон Проссер рассказал , что 15 апреля Apple представит iPhone 9 (или iPhone SE 2020), а в мае компания выпустит обновлённую модель MacBook Pro с 13-дюймовым экраном.





