Вся линейка iPhone 12

YouTube-канал Front Page Tech раскрыл инсайдерскую информацию относительно всей линейки iPhone 12, которую Apple готовит к выпуску осенью 2020 года. Ожидается, что компания представит четыре новых топовых смартфона.

Вот что о них известно:

  • iPhone 12 с экраном диагональю 5,4 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой
  • iPhone 12 с экраном диагональю 6,1 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой
  • iPhone 12 Pro c экраном диагональю 6,1 дюйма, стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR
  • iPhone 12 Pro Max c экраном диагональю 6,7 дюйма стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR
Во всех моделях будет использоваться новый процессор Apple A14 Bionic со встроенным модемом 5G. Вырез в верхней части экрана будет уменьшен, но в нём сохранится система сканирования лиц Face ID. LiDAR уже используется в обновлённой линейке iPad Pro — этот сканер используется для работы с приложениями и играми в режиме дополненной реальности.

Также известно, что в младшие модели iPhone 12 будут установлены IPS-экраны, а версии с приставкой Pro получат OLED-матрицы. Более ранняя утечка позволяет увидеть, как будет выглядеть камера iPhone 12 Pro с системой LiDAR.

Выпуск линейки iPhone 12 может задержаться на несколько месяцев из-за проблем с производством в Китае, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. По той же причине, по слухам, была отложена презентация новой недорогой модели iPhone.

Ранее ведущий YouTube-канала Front Page Tech Джон Проссер рассказал, что 15 апреля Apple представит iPhone 9 (или iPhone SE 2020), а в мае компания выпустит обновлённую модель MacBook Pro с 13-дюймовым экраном.



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