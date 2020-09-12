Apple Mask

На этой неделе компания Apple начала выдавать своим сотрудникам защитные маски собственной разработки. Ранее она производила маски и шлемы для медицинских работников — они получали эти средства защиты бесплатно.

Журналист Bloomberg Марк Гурман опубликовал в твиттере фотографии маски Apple. На упаковке не указан класс защиты, но очевидно, что Apple выпустила её для того, чтобы обезопасить своих сотрудников и клиентов от коронавируса. Такие маски выдаются работникам и посетителям Apple Store в США. 
Разработкой этого продукта занималась та же команда дизайнеров, которая работает над созданием iPhone, iPad и других устройств Apple. Внешне она отличается от других масок — для переносицы и подбородка предусмотрены большие «покрывала» с липкой поверхностью, которая крепится к лицу, чтобы в дыхательные органы не поступал неотфильтрованный воздух, а лямки можно зафиксировать на ушах, чтобы маска не сползла.

Маска трёхслойная и снабжена фильтром, который задерживает болезнетворные микробы, бактерии и вирусы. Её можно использовать не более пяти раз, а для дезинфекции достаточно вымыть её с мылом и высушить.


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