На этой неделе компания Apple начала выдавать своим сотрудникам защитные маски собственной разработки. Ранее она производила маски и шлемы для медицинских работников — они получали эти средства защиты бесплатно.
Журналист Bloomberg Марк Гурман опубликовал в твиттере фотографии маски Apple. На упаковке не указан класс защиты, но очевидно, что Apple выпустила её для того, чтобы обезопасить своих сотрудников и клиентов от коронавируса. Такие маски выдаются работникам и посетителям Apple Store в США.
Маска трёхслойная и снабжена фильтром, который задерживает болезнетворные микробы, бактерии и вирусы. Её можно использовать не более пяти раз, а для дезинфекции достаточно вымыть её с мылом и высушить.
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Маска не защищает того кто носит не от окружающих, а как раз наоборот защищает окружающих от того кто ее носит.