Топ ноутбуков 2023 года по версии iGuides

Александр
Продолжаем подводить итоги уходящего года, и в этой статье перечислены ноутбуки, которая наша редакция посчитала наиболее удачными и достойными внимания. Все они в чём-то отличаются от других и превосходят по определённым параметрам или предлагают лучшие характеристики в своей ценовой категории.

MacBook Air на M2 (2023) — лучший за свою цену



Эта модель отличается компактным размером, небольшим весом, продолжительной автономностью и высокой производительностью. Apple установила в него экран диагональю 13,6 дюйма с разрешением 2560×1664 пикселей и поддержкой HDR, 8- или 10-ядерный процессор M2, от 8 до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель от 256 ГБ до 1 ТБ. Он работает на операционной системе macOS в тесной связке с другими гаджетами Apple в общей экосистеме. Несмотря на свою миниатюрность, он подходит для достаточно серьёзных задач, в том числе для работы с музыкой, графикой, видео и нейросетями. Чип M2 построен на экономичных ядрах ARM, поэтому аккумулятор разряжается гораздо медленнее, чем на устройствах с процессорами Intel и AMD.

MacBook Pro 16 (M3 Max) — лучшая замена десктопу



Этот ноутбук с 16-дюймовым экраном предлагает высочайшую производительность, вполне способную потягаться с той, что предоставляют настольные (или напольные) компьютеры. В нём используется процессор M3 собственной разработки Apple, который годится для повседневных задач, профессиональной работы с тяжёлым мультимедийным софтом и даже для игр. Запаса его производительности хватит минимум лет на пять, что во многом оправдывает ту цену, за которую он продаётся.

Huawei MateBook E 2023 — лучший среди трансформеров



Это топовый гибрид планшета и ноутбука, побывавший у нас на обзоре. Он обладает OLED-экраном диагональю 12,6 дюйма при разрешении 2560×1600 пикселей и частоте обновления 120 Гц, процессором Intel Core i7-1260U 12-го поколения в связке с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища, а в комплектацию входит клавиатура, которая также служит чехлом. Портативность этого устройства даст фору любому флагманскому ультрабуку — оно весит всего 699 г при толщине 7,99 мм, поэтому поместится в любой рюкзак и не потребует отдельного отсека. Работать с MateBook E 2023 комфортно в любых задачах, даже требующих высокопроизводительный процессор, а качественный экран придётся по вкусу всем, но особенно его оценят дизайнеры.

Tecno Megabook T1 — лучший из недорогих



Tecno — новый игрок на рынке ноутбуков, поэтому он изо всех сил старается удивить пользователей. В случае с моделью Megabook T1, которая тоже была у нас на обзоре, это получилось. У него относительно низкая цена, но лаконичный дизайн, качественный экран классической диагонали 15,6 дюйма, неплохая начинка (Intel Core i5-1035G1, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ) и очень хорошее качество сборки. Можно сказать, что это надёжный ноутбук для повседневного использования. Он не хватает звёзд с неба, но с учётом цены это простительно. Впрочем, у него даже есть фичи, свойственные более дорогим моделям — например, клавиатура с подсветкой, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев и комплектная GaN-зарядка мощностью 65 Вт.

Framework Laptop — лучший для DIY-энтузиастов



Этот ноутбук чуть ли не единственный на рынке в своём роде. Он разработан таким образом, чтобы пользователь мог самостоятельно заменить вышедшие из строя или устаревшие компоненты. Обновлённая в 2023 году модель очень тонкая и лёгкая, она оснащена 13,5-дюймовым экраном с разрешением 2256×1504 пикселей, процессором Intel Core 13-го поколения или AMD серии 7040 и слотом для многофункциональной карты расширения. Объём оперативной памяти может быть от 8 до 64 ГБ, а накопителя от 256 ГБ до 4 ТБ. В своей нише у этого устройства просто нет конкурентов.

Asus ROG Zephyrus G14 — лучший среди игровых ноутбуков для масс



Это один из самых доступных ноутбуков игровой направленности. Он миниатюрный и относительно лёгкий, но при этом легко справляется с запуском самых современных игр на средних настройках при комфортном значении FPS. В нём используется 14-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор AMD Ryzen 9 6900HS с видеокартой AMD Radeon RX 6700S или 6800S, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 1 ТБ. Благодаря своим размерам и небольшому весу, он может комфортно использоваться для повседневных задач, в том числе в поездках, что раньше было редкостью для игровых моделей.

Dell XPS 15 OLED — лучший Windows-ноутбук



Если вам нужен самый лучший ноутбук, но по какой-то причине не подходит MacBook, а хочется «машину» на Windows, оптимальным выбором может стать Dell XPS 15 OLED. Инженеры Dell при разработке этой модели не экономили почти ни на чём, поэтому устройство получило сенсорный OLED-экран диагональю 15,6 дюйма при разрешении 3456×2160 пикселей, процессор Intel Core i7-13700H, дискретную видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. При этом у него относительно тонкий алюминиевый корпус (18,5 мм) и небольшой вес (менее 2 кг).

Samsung Galaxy Book 3 Ultra  — лучший для профессионалов



Эта модель напрямую конкурирует с MacBook Pro, что заметно по дизайну, начинке и цене. Ноутбук получил 16-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Intel Core i7 13-го поколения, видеокарту Nvidia из серии RTX 40, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ или 1 ТБ. Он подойдёт тем, кто профессионально работает с графикой и видео, но также может использоваться для запуска современных игр на средних или высоких настройках качества. Несмотря на большой экран, этот ноутбук легко носить с собой и брать в поездки, ведь он весит менее 1,8 кг, а толщина его корпуса чуть более 15 мм.

Проголосовать за лучший по вашему мнению ноутбук можно в нашем телеграм-канале (заодно подпишитесь, если ещё по какой-то причине не подписаны).
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