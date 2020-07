Компания TP-Link представила домашние роутеры серий Archer AX и mesh-системы Deco X, обладающие поддержкой технологии Wi-Fi 6. Модели Archer AX20, Archer AX11000, Deco X20 и Deco X60 способны решать различные задачи, в том числе создавать безопасную беспроводную и проводную сеть.TP-Link Archer AX20 — двухдиапазонный роутер начальной категории. Он оснащён четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц на базе решения от Broadcom. По сравнению со своими предшественниками на базе стандарта Wi-Fi 5, новый роутер обеспечивает более эффективное использование пропускной способности.Archer AX20 обеспечивает сигналом Wi-Fi сразу несколько устройств без сбоев и задержек благодаря технологии OFDMA. С Archer AX20 можно оценить функции Wi-Fi 6 во время стриминга видео с разрешением до 8K, загрузки фильмов или работы с IoT-девайсами. Поддержка 1024-QAM обеспечивает на 40% более высокую максимальную скорость в диапазоне 5 ГГц по сравнению с Wi-Fi 5. Технология Beamforming и 4 антенны позволят пользователям Archer AX20 передвигаться по дому со стабильным подключением к Wi-Fi. Archer AX20 обладает портом USB, который позволит подключить накопитель для обмена файлами по домашней сети или настроить собственное облачное хранилище. Роутер поддерживает WPA3 - современный метод шифрования Wi-Fi, который предотвращает брутфорс-атаки.Archer AX11000 — роутер с с широкой зоной покрытия и скоростью в режиме Wi-Fi 6 до 10756 Мбит/с. Он оборудован 4-ядерным процессором 1,8 ГГц на базе решения от Broadcom и 1 ГБ ОЗУ. Этот роутер обеспечивает 12-поточну передачу данных с общей скоростью свыше 10 Гбит/с: 4804 Мбит/с (5 ГГц для игр) + 4804 Мбит/с (5 ГГц) + 1148 Мбит/с (2,4 ГГц). Игровой ускоритель обнаруживает и оптимизирует потоки игровых данных. Специальный интерфейс отображает значения задержки и продолжительности игровой сессии, а также выделяет игре дополнительные сетевые ресурсы. Роутер также обладает одним портом WAN на 2,5 Гбит/с и восьмью гигабитными портами LAN.Система безопасности HomeCare защищает игровые аккаунты и файлы. Функция агрегирования каналов, а порты USB 3.0 Type A и Type C позволяют подключить к домашней сети накопители, не снижая производительность сети.Deco X20 и X60 — это домашние системы Mesh Wi-Fi, которые созданы для устранения зон со слабым сигналом и обеспечения непрерывного покрытия Wi-Fi в любой комнате жилого дома или большой квартиры. Обычные роутеры раздают Wi-Fi из одной точки, а у Mesh-систем их несколько. Устройство, подключенное к кабелю интернета, является основным, остальные устройства принимают и ретранслируют сигнал по Wi-Fi 6 или кабелю без снижения пропускной способности.Модули Deco образуют единую сеть c одним именем и поддержкой бесшовного роуминга. Любое устройство, например, смартфон или планшет, будет автоматически подключаться к модулю, обеспечивая непрерывное и быстрое соединение. Поддержка IEEE 802.11k/v/r позволит устройствам переключаться с одного Deco на другой.Deco X20 c поддержкой Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 1800 Мбит/с — до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в четыре раза для одновременной передачи данных большому числу устройств. К Deco X20 можно подключить более 150 девайсов без снижения производительности. Шифрование WPA3 и поддержка TP-Link HomeCare предоставляют персонализированные функции родительского контроля, антивируса и QoS для безопасного подключения.BSS Color и Beamforming позволяют Deco X20 (в комплектации из 3 модулей) обеспечивать мощный Wi-Fi в каждой точке дома на площади до 530 кв. м. Для расширения покрытия нужно добавить еще один модуль. Устройства поддерживают модули Deco предыдущих поколений.Домашняя Mesh-система Deco X60 с поддержкой Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 3000 Мбит/с — до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. Три модуля обеспечивают покрытие сети до 650 кв. м, а 2 модуля — до 460 кв. м. Deco X60 легко настраивается и управляется через приложение Deco.