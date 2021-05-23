Метка AirTag начала продаваться в некоторых странах мира, но в России она по-прежнему недоступна. Периодически Apple выпускает свои товары в нашей стране во второй волне, позднее, чем в других регионах. Однако с брелоком все сложнее. Купить AirTag в Москве и других городах России официально не получится, только у «серовозов», потому что одна из ее технологий запрещена законодательно.
Это технология сверхширокополосной связи UWB (Ultra-wideband). С ее помощью можно вычислить максимально точное положение маячка, вплоть до нескольких сантиметров. Это касается не только Apple AirTag. Samsung Galaxy SmartTag+ также работает в сети UWB, и в России продажа этой метки также невозможно.
Разберем, почему сеть UWB запрещена в России и есть ли шанс, что ее разрешат применять.
Как работает AirTag? Брелок будет полноценно функционировать в России, если привезти его из заграницы?
Есть вероятность, но, скорее всего, нет. Поиск Apple AirTag будет доступен. Сеть Локатор включена по умолчанию для всех устройств iOS. Среди россиян пользователей устройств Apple хватает, поэтому их девайсы смогут ловить сигнал с метки AirTag по Bluetooth и сообщать о местоположении маячка на сервера компании из Купертино. Эта возможность в России будет работать, поскольку для ее реализации нужен только Bluetooth.
Зато точный поиск может не работать.
В теории вы можете купить AirTag, например, в Европе или США, где UWB не запрещена, и использовать все возможности аксессуара в России. Но, скорее всего, Apple предусмотрит ограничения в зависимости от местонахождения устройства. Все же применение UWB в России запрещено законодательно.
Какая именно возможность заблокирована в брелоке AirTag?
Точный поиск или Precision Finding. Она позволяет использовать преимущества чипа U1 для обеспечения визуальной навигации к метке, если она находится поблизости. Условно, по Bluetooth отображается город, в котором находится метка, а по UWB можно найти ее расположение в пределах квартиры.
Для работы точного поиска нужно открыть приложение Локатор, выбрать нужный брелок AirTag и нажать «Найти». При наличии сигнала на экране появляются стрелки, которые показывают направление движения. Как именно это работает, показано в рекламном ролике Apple.
Почему сверхширокополосная связь запрещена в России?
Использование UWB в России запрещено для любого производителя потребительской электроники, поскольку на нужных ей частотах в России работают различные радиолокаторы, в том числе и военные. По данным «Ведомостей», Apple еще в 2019 году попыталась получить разрешение на использование UWB на территории России, но получила отказ.
Ранее она появилась в iPhone. Первыми ее получили модели 11, 11 Pro и 11 Pro Max осенью 2019 года. Связь ловилась с помощью чипа U1, и в России он был выключен программно по требованию законодательства.
Почему военные блокируют U1?
Сверхширокополосную связь блокировали из-за военных не только в России, но и в самом США.
Она была открыта параллельно с зарождением радио, когда Гульельмо Маркони использовал искровые передатчики в трансатлантической радиосвязи. Технология стремительно развивалась в середине XX века, главным образом в США. В частности, она оказалась полезной в качестве радара, так и коммуникационной технологии, поэтому в период с 1960-х по 1990-е годы было принято решение использовалась ее только в военных целях.
Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила безлицензионное использование сверхширокополосной связи только в 2002 году. Ведомство приняло это решение на фоне растущего интереса к UWB. Это положило начало коммерческому использованию сверхширокополосной связи в потребительской электронике. Однако даже тогда оно установило строгие ограничения в отношении допустимых частот и ограничений по мощности.
Аналитики тогда предсказывали светлое будущее технологии UWB на рынке беспроводных персональных сетей (WPAN), поскольку она позволяла передавать большие объемы данных. Предполагалось, что ее можно использовать, например, для воспроизведения потокового видео в формате HD. Однако UWB не удалось достичь обещанных скоростей передачи данных, в то время как у ее конкурентов, вроде Wi-Fi, это получилось. В итоге, компания, продвигающая ее внедрение, WiMedia прекратила работать существование 2009 году.
Сверхширокополосную связь в AirTag разблокируют в России?
Есть вероятность, что да.
В конце сентября 2020 года, Apple, через свою российскую «дочку» «Эппл рус» обратилась в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) с заявкой на получение доступа к требуемым для работы UWB частотам, сообщало издание РБК. В заявке говорилось, что они нужны ей «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения».
На этот раз государство пошло на встречу компании из Купертино. По итогам заседания ГКРЧ замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил, что Apple получила разрешение на тестовую использование UWB на территории России. Но с ограничениями. Эта сеть используется для «для проверки электромагнитной совместимости устройств Apple с другим радиооборудованием». Иными словами, тестировать сеть можно, давать к ней доступ пользователям нет.
Разрешение на использование частот от 6,24 до 8,24 ГГц действует до 1 октября 2021 года. Это ключевая дата для Apple.
По словам Олега Иванова, если итоги эксперимента окажутся положительными, то компания из Купертино подаст новую заявку, на этот раз на получение доступа к этим частотам для использования в коммерческих целях. То есть в собственных устройствах.
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