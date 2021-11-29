Флагман realme GT 2 Pro засветился в бенчмарке Antutu. Смартфон с новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 набрал более 1 млн баллов.Это второй смартфон, преодолевший отметку в 1 млн баллов в этом бенчмарке. Первым был невышедший смартфон Vivo на базе MediaTek Dimensity 9000, модель которого тоже неизвестна.В сети и ранее появлялись слухи о realme GT 2 Pro. По имеющимся данным, он получит AMOLED-экран с диагональю 6,51 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В нем будет стоять флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, оперативная память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1.Модель получит тыльную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения. В смартфоне будет поддерживаться сверхбыстрая зарядка UltraDart мощностью 125 Вт. Ожидается, что смартфон будет презентован в начале следующего года по цене от 4000 юаней (около 45 000 рублей).