Россия

В Госдуме назвали срок полного импортозамещения вычислительной техники — 2028 год

Александр



Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что к 2028 году доля отечественной вычислительной техники в России достигнет 100%. По его словам, в настоящее время в России производятся только 16% систем хранения и лишь 28% серверов.

Хинштейн сослался на оценки Минцифры и Минпромторга. В этих ведомствах считают, что к 2028 году Россия достигнет полного технологического суверенитета и уйдёт от импортозависимости.

Ранее глава Минцифры Максутом Шадаевым заявил, что Россия уже не зависит от иностранных IT-компаний, поскольку почти все они покинули российский рынок. При этом он говорил, что лишь 20% категорий софта, используемого на промышленных предприятиях, имеет адекватные российские аналоги.

Из каких компонентов вычислительная техника будет создаваться в России, пока непонятно. Разработанные российскими компаниями процессоры «Эльбрус» и «Байкал» производились тайваньской компанией TSMC, а она прекратила поставки этих чипов в Россию. Собственных производственных мощностей для сборки процессоров в России пока нет и неизвестно, когда они будут запущены.

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Комментарии

+42
arnikrock
Утро вечера мудренее, надежда победит!!!
7 минут назад
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