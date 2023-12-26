В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого

Александр
Пикабушник jarohty неудачно приобрёл батарейку Duracell в формате 6LR61 (он же «Крона»). Она была запакована в блистер и выглядела оригинальной, но была подозрительно помята.

jarohty вскрыл батарейку и обнаружил, что это вовсе не Duracell, а изделие под маркой HLW. Батарейки HLW выпускались в 90-х и были очень дешёвыми и плохими.

То, что батарейка очень старая, выдаёт надпись на её корпусе — она предназначается для питания транзисторных радиоприёмников, которые давно не выпускаются и не используются массово. Внутри оказались полувысохшие солевые элементы, залитые парафином, тогда как в оригинале должны быть шесть круглых щелочных батареек в пластиковом пенале.


Фото: Пикабу

Способ изготовления подделки оказался нехитрым: у старой батарейки вскрывают корпус, выворачивают его наизнанку, крепят обратно, оборачивают плёнкой с закосом под хороший бренд и запечатывают в красивую упаковку. Таким образом остатки никому не нужных батареек из 90-х перепродают под видом современной и качественной продукции.

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Комментарии

kardigan
+3338
kardigan
И в какой беляшной он их покупал😂?!
Сегодня в 13:23
#
tellurian
+4706
tellurian kardigan
Где и за сколько купил? Думаю ради хайпа историю придумали
29 минут назад
#
+21
dmitrii1969
Кто так будет заморачиваться???
Сегодня в 13:49
#
Pavel Nikiforov
+648
Pavel Nikiforov
никто там ничего не выворачивает, кроме ленты жестяной, на которой были напечатаны эти хайповеровские "батарейки"
в советское время машинки жестяные так же могли делать из остатков производства батареек и наоборот
так что это просто рациональное использование материалов
ну а дальше уже кто сколько заплатил, на такую сумму начинку и положили XD
час назад в 15:08
#