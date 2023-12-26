В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого

jarohty вскрыл батарейку и обнаружил, что это вовсе не Duracell, а изделие под маркой HLW. Батарейки HLW выпускались в 90-х и были очень дешёвыми и плохими.
То, что батарейка очень старая, выдаёт надпись на её корпусе — она предназначается для питания транзисторных радиоприёмников, которые давно не выпускаются и не используются массово. Внутри оказались полувысохшие солевые элементы, залитые парафином, тогда как в оригинале должны быть шесть круглых щелочных батареек в пластиковом пенале.
Фото: Пикабу
Способ изготовления подделки оказался нехитрым: у старой батарейки вскрывают корпус, выворачивают его наизнанку, крепят обратно, оборачивают плёнкой с закосом под хороший бренд и запечатывают в красивую упаковку. Таким образом остатки никому не нужных батареек из 90-х перепродают под видом современной и качественной продукции.
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