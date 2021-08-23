Сеть магазинов DNS объявила о получении новой поставки игровых консолей Sony PlayStation 5. Они поступят в продажу 24 августа с 10:00.
DNS не успеет развезти эти консоли по магазинам, поскольку они пользуются очень большим спросом. Зарезервировать товар можно будет только на сайте и лишь до тех пор, пока не иссякнут все запасы (а они, скорее всего, невелики).
DNS будет продавать PlayStation 5 по рекомендованным ценам — 49 990 рублей за версию с DVD-приводом и до 40 990 рублей за бездисковую версию Digital Edition. Примечательно, что на старте продаж консоли стоили дешевле, но затем Sony подняла рекомендованные цены (и не из-за высокого спроса, а из-за ослабшего рубля). Ранее представители Sony говорили, что дефицит новых консолей не только сохранится весь 2021 год, но и останется в 2022 году. На вторичном рынке PlayStation 5 продаётся с наценкой 10-20 тысяч рублей.
Примечательно, что в Австралии появилась обновлённая модель PlayStation 5, которая ещё не добралась до других стран, включая Россию. Эта модель чуть легче, и в ней используется привод Blu-ray. Кроме того, она получила слегка усовершенствованное крепление к подставке в вертикальном положении — винт не нужно затягивать отверткой, его можно вкручивать и раскручивать вручную.
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Вот исходя из всего показанного (вполне логичного и разумного) лучше брать ящик)))