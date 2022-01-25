WhatsApp для iOS обновился до версии 22.2.75. В ней появился ряд функцией, которые долго тестировались, но никак не появлялись в стабильной версии. Об этом сообщает 9to5mac.
Одна из наиболее заметных — это возможность приостанавливать и возобновлять запись голосовых сообщений. Эта функция тестировалась с октября, и теперь доступна для всех пользователей.
Еще одна функция, включенная в обновление 22.2.75, связана с особенностями iOS 15. Теперь уведомления должным образом поддерживают режим фокусирования. Это значит, что выбранные вами пользователи могут по-прежнему отправлять сообщения с уведомлениями, даже если вы отключили оповещения от WhatsApp.
И последнее важное нововведение — в течение последних недель мессенджер готовил возможность отображать фотографию профиля пользователя, когда он отправляет вам уведомление. Как и в случае с Twitter, теперь в уведомлении вы можете видеть аватар человека, который отправляет вам сообщение.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Ненавижу, когда присылают. Особенно по работе. Сиди, слушай, понимай, что он там мямлит. А потом ведь даже по поиску не найдешь, если нужно будет что-то вспомнить из переписки.
Иногда принципиально не слушаю, прошу прислать текстом.