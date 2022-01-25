WhatsApp для iOS обновился до версии 22.2.75. В ней появился ряд функцией, которые долго тестировались, но никак не появлялись в стабильной версии. Об этом сообщает 9to5mac.Одна из наиболее заметных — это возможность приостанавливать и возобновлять запись голосовых сообщений. Эта функция тестировалась с октября, и теперь доступна для всех пользователей.Еще одна функция, включенная в обновление 22.2.75, связана с особенностями iOS 15. Теперь уведомления должным образом поддерживают режим фокусирования. Это значит, что выбранные вами пользователи могут по-прежнему отправлять сообщения с уведомлениями, даже если вы отключили оповещения от WhatsApp.И последнее важное нововведение — в течение последних недель мессенджер готовил возможность отображать фотографию профиля пользователя, когда он отправляет вам уведомление. Как и в случае с Twitter, теперь в уведомлении вы можете видеть аватар человека, который отправляет вам сообщение.