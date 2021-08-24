



Сайт MyDrivers рассказал о крупном подорожании видеокарт в Китае. Цены колеблются вместе с курсом популярных криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и прочих).



В июле курс большинства криптовалют упал, что повлияло на стоимость новых моделей видеокарт — они стали продаваться по ценам, близким к рекомендованным, а дефицита на этом рынке не наблюдалась. В августе криповалюты резко прибавили в цене, из-за чего вырос спрос на видеокарты, позволяющие майнить крипту. Это вызвало рост цен.



Так, видеокарты на базе GeForce RTX 3060 были выпущены по рекомендованной цене 385 долларов, но на пике спроса их продавали в три раза дороже — за 1155 долларов. В июне цена упала до 615 долларов, а сейчас выросла до 710 долларов. Некоторые модели видеокарт (например, GeForce RTX 3080) за короткий период времени подорожали почти вдвое.



Очевидно, что привязка стоимости видеокарт на рынке сохранится до тех пор, пока они будут эффективны для майнинга. Как только создатели блокчейн-платформ изобретут и популяризуют другие способы добывать криптовалюту, дефицит исчезнет, а цены на видеокарты снизятся до рекомендуемых производителями.







