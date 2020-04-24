На YouTube появилось первое видео с разборкой представленного недавно iPhone SE второго поколения. Судя по внутренностям, он создавался на основе iPhone 8, а некоторые компоненты были заимствованы у серии iPhone 11.
В новом iPhone SE используется логическая плата с тем же дизайном, как у iPhone 8, и точно такой же аккумулятор. Впрочем, отличия от смартфона, выпущенного в 2017 году, всё же есть — в новинку установлен более быстрый модем с чипами LTE и Wi-Fi, более надёжный коннектор аккумулятора, другая камера (от iPhone XR с линзой от того же iPhone 8) и чуть более крупная LED-вспышка. Кроме того, вместо процессора A11 Bionic установлен чип A13 Bionic.
Для того, чтобы наглядно показать схожесть iPhone SE второго поколения с iPhone 8, ютубер поставил в новинку несколько компонентов от старого устройства, и она, как ни странно, сохранила работоспособность. Например, экран от iPhone 8 идеально подошёл и работал без каких-либо проблем.
После анонса iPhone SE компания Apple убрала iPhone 8 из продажи. Эти устройства очень схожи и даже почти не отличаются по цене: iPhone SE будет стоить в России 39 990 рублей, а остатки iPhone 8 продаются по 36-38 тысяч рублей.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
Мда. SE полная Лажа. Это не se а 8т какой-то 😀
Ещё и проц программно урезали. В бенчах просел хотя должно было быть наоборот