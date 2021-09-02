



В Москве и Санкт-Петербурге (а возможно и других российских городах) участились случаи вандализма по отношению к прокатным электросамокатам. Недовольные их существованием люди проявляют агрессию, несмотря на то, что их действия могут квалифицироваться как преступление.



26 августа неизвестные вывели из строя примерно 800 электросамокатов нескольких кикшеринговых сервисов в центре Москвы. Злоумышленники обмазали приборные панели и другие части самокатов солидолом, который мог повредить электронную начинку и испачкать одежду пользователей. Полиция проводит проверку по этому случаю, а кикшеринговые сервисы подсчитывают нанесённый им ущерб, который заключается не только в необходимости ремонта транспорта, но и упущенной выгоде из-за того, что сотни самокатов оставались недоступны для аренды в течение целого дня.



30 августа в Санкт-Петербургей в тиктоке появилось видео, на котором некий мужчина показательно выбрасывает электросамокат сервиса Whoosh с Яхтенного моста. Представители Whoosh сообщили, что это произошло ещё месяц назад, компания обратилась с заявлением в полицию, а публикация видео очень помогла следствию.







2 сентября в сети всплыло ещё одно видео с выбрасыванием самоката с моста в Неву. На этот раз не повезло сервису MOLNIA. Петербуржец не скрывал своё лицо, а оператор одобрительно крикнул «Война самокатам».







Обычно в кикшерингах сдаются в прокат очень дорогие самокаты, их стоимость составляет 50-70 тысяч рублей. Неужели, действительно война?







