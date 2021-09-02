В Москве и Санкт-Петербурге (а возможно и других российских городах) участились случаи вандализма по отношению к прокатным электросамокатам. Недовольные их существованием люди проявляют агрессию, несмотря на то, что их действия могут квалифицироваться как преступление.
26 августа неизвестные вывели из строя примерно 800 электросамокатов нескольких кикшеринговых сервисов в центре Москвы. Злоумышленники обмазали приборные панели и другие части самокатов солидолом, который мог повредить электронную начинку и испачкать одежду пользователей. Полиция проводит проверку по этому случаю, а кикшеринговые сервисы подсчитывают нанесённый им ущерб, который заключается не только в необходимости ремонта транспорта, но и упущенной выгоде из-за того, что сотни самокатов оставались недоступны для аренды в течение целого дня.
30 августа в Санкт-Петербургей в тиктоке появилось видео, на котором некий мужчина показательно выбрасывает электросамокат сервиса Whoosh с Яхтенного моста. Представители Whoosh сообщили, что это произошло ещё месяц назад, компания обратилась с заявлением в полицию, а публикация видео очень помогла следствию.
2 сентября в сети всплыло ещё одно видео с выбрасыванием самоката с моста в Неву. На этот раз не повезло сервису MOLNIA. Петербуржец не скрывал своё лицо, а оператор одобрительно крикнул «Война самокатам».
Обычно в кикшерингах сдаются в прокат очень дорогие самокаты, их стоимость составляет 50-70 тысяч рублей. Неужели, действительно война?
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А так обычные дурачки. Эх
В случае с тик током это набор просмотров и прочей хрени для популярности.
Мужик который выкинул, если не тик токер, то просто хулиган.
С массовым измазованием возможно конкурентная борьба или тоже хулиганство.
Впаять всем рублём по самые помидоры и готово, а тик токеру ещё запретить пользоваться соц.сетями на 5 лет.
В остальном же — увы, вандалы были и есть всегда. Раньше детские площадки разносили в хлам, теперь им самокаты мешают… ловить и штрафовать.
Шпасибо, улыбнуло 😆😆 а вообще конечно ерунда происходит — зачем вещи портить? Как минимум, увеличивается количество вредного мусора…