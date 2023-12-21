Вся линейка Samsung Galaxy S24 полностью рассекречена за месяц до анонса

Журналист Эван Бласс вывалил у себя в X россыпь инсайдов и утечек о готовящейся к выпуску линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. Он рассекретил дату презентации, их дизайн, характеристики и другие особенности.
Мероприятие Galaxy Unpacked, на котором состоится показ Galaxy S24, запланировано на 18 января 2024 года. Samsung представит три модели: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Они выполнены в едином стиле, но отличаются размерами, материалом корпуса и характеристиками.
Характеристики устройств приведены на таблице:
Базовая версия Galaxy S24 получит лишь 8 ГБ оперативной памяти, что очень скромно по современным меркам, а у более продвинутых моделей будет по 12 ГБ. Все модели получат AMOLED-экраны с яркостью до 2600 нит, камеры с возможностью записи 8K-видео, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, быструю зарядку и корпусы с надёжной защитой от воды. В качестве аппаратной платформы будет использоваться Snapdragon 8 Gen 3.
Наибольший интерес представляет модель Galaxy S24 Ultra. У неё титановый корпус, 200-мегапиксельная камера со 100-кратным гибридным зумом и комплектный стилус, как раньше у серии Galaxy Note.
Смартфоны будут выпущены как минимум в трёх цветах (серый, фиолетовый и золотистый). У Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут корпусы с закруглёнными углами, а Galaxy S24 Ultra выполнен в форме прямоугольника.
На презентации Galaxy Unpacked компания Samsung также расскажет о проекте Galaxy AI. Подробностей о нём пока мало: предполагается, что это будет набор софта, который позволит задействовать на смартфонах нейросетевые технологии, в том числе ИИ-чат, обработку снимков и генерирование изображений. Известно, что нечто подобное для своих устройств готовит компания Apple.
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