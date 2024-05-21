Wildberries начал торговать автомобилями Lada

Александр

Несколько моделей автомобилей Lada появились в продаже на маркетплейсе Wildberries. Ранее ими же начал торговать сбербанковский «МегаМаркет».

На Wildberries доступны Lada Vesta, Lada Granta и Lada Niva в нескольких модификациях по ценам от 1 269 000 до 2 127 900 рублей. Договор купли-продажи подписывается и передаётся покупателю в момент доставки автомобиля.



В настоящее время автомобили Lada продаются клиентам Wildberries только в Волгограде. В дальнейших планах маркетплейса — расширение географии продаж и ассортимента.

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