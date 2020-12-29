28 декабря компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi 11. По многим параметрам он обгоняет всех своих конкурентов (например, по баллам в AnTuTu), но в то же время очевидно, что производителю пришлось пойти на компромисс, чтобы оставить самому себе возможность выпустить ещё более привлекательную модель — Mi 11 Pro.
Компромиссы стали ещё более очевидными после того, как на YouTube появилось видео с разборкой новинки. Видеоблогер Jiang с канала Aiao Technology показал всю начинку Mi 11, в том числе те компоненты, о которых не говорилось на презентации.
Самое главное разочарование — корпус у Mi 11 пластиковый, со стилизацией под структуру искусственной кожи (примерно как у Galaxy Note 3 и нескольких других продуктов Samsung). Впрочем, судя по рендерам и фотографиям, пластиковым будет корпус у смартфона с голубой расцветкой, а устройства в некоторых других цветовых вариантах, вероятно, получат матовый стеклянный корпус. У пластика есть ряд преимуществ перед стеклом — он легче, пластичнее и с меньшей вероятность расколется при падении.
Камера Mi 11 собрана из трёх модулей. В ней используется 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HMX с оптической системой стабилизации, 13-мегапиксельный ширик OmniVision CMOS OV13B10 и 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки Samsung S5K5E9. Аккумулятор ёмкостью 4600 мА•ч произведён по заказу Xiaomi компанией Sunwoda Electronics.
У смартфона довольно продвинутая система охлаждения. Тепло отводится с помощью трубок и фольги от всех компонентов, которые могут сильно нагреваться во время работы. Судя по всему, Mi 11 может довольно долго работать в игровом режиме без снижения производительности процессора и видеочипа.
У этого смартфона нет сертифицированной влагозащиты, однако инженеры Xiaomi всё же предприняли попытку защитить смартфон от повреждений, вызванных попаданием воды внутрь корпуса. Процессор Snapdragon 888 и накопитель герметично закрыты слоем клея, что снижает вероятность короткого замыкания или коррозии контактов, через которые идёт ток большой силы.
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