28 декабря компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11. Несмотря на то, что он получился довольно спорным, все запасы из первой партии были зарезервированы в Китае за полминуты. По словам Лу Вейбинг (президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi), спрос оказался настолько запредельным, что компания не сможет продать этот смартфон на старте всем желающим.
Mi 11 должен появиться в продаже 1 января 2021 года, однако очевидно, что купить его некоторое время будет невозможно, все запасы устройств будут развозиться по тем, кто успел оформить предзаказ.
Инсайдеры утверждают, что чуть позже Xiaomi выпустит улучшенную модель флагмана — Mi 11 Pro. Ожидается, что её анонс состоится после китайского Нового года, то есть не ранее 12 февраля.
В Mi 11 используется топовый процессор Snapdragon 888, и тот же самый чип, вероятно, будет установлен в Mi 11 Pro. Впрочем, Xiaomi наверняка припасла некий запас характеристик для своего суперфлагмана. Можно ждать, что он будет лишён «недостатков» базовой модели и получит 100-ваттную зарядку, камеру с перископическим зумом, аккумулятор более высокой ёмкости, зарядный адаптер в комплекте, больший объём памяти и защиту от воды.
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