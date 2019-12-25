



Компания Xiaomi планирует выпустить беспроводную клавиатуру, текст на которой можно набирать не только руками, но и голосом. Деньги на её производство она ищет на китайской краудфандинговой площадке Youupin.В комплекте с клавиатурой будет поставляться беспроводная мышь с симметричным дизайном, нескользкой текстурой и задней магнитной оболочкой.У Xiaomi уже готовы рабочие прототипы этих аксессуаров, набор называется MIIW Elite. Клавиатура обладает 85-клавишной механической конструкцией с ножничными клавишами. Края корпуса так же, как клавиши, закруглены. Толщина клавиатуры составляет 7,8 мм.





Справа между клавишами Alt и Ctrl размещена кнопка, активирующая голосовой пакет HKUST Xunfei. Для ввода текста голосом нужна нажать на неё и удерживать. Эту кнопку также можно использовать для активации различных команд, в том числе для показа прогноза погоды, курса валют и прочего.



В переводе на российскую валюту этот набор будет стоить около 2600 рублей. Новинки должны появиться в продаже 25 февраля 2020 года. Чтобы подогреть интерес покупателей, Xiaomi выпустила упрощенную клавиатуру MIIW 85, которая получила такой же дизайн, но лишена системы голосового ввода.







