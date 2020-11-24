Poco M3
Xiaomi официально представила смартфон Poco M3. Дизайн его задней крышки очень сильно напоминает ограниченную серию устройств OnePlus Cyberpunk 2077 из-за массивного прямоугольного модуля камера. Новинка будет доступна в трех цветовых решениях: Cool Blue, Power Black и Poco Yellow.

Poco M3 получил 6,53-дюймовый FHD+ экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Он защищен стеклом Gorilla Glass 3.

Смартфон оборудован крупной батареей на 6000 мАч, которая по словам производителя, может обеспечить до 5 дней автономной работы в «лёгком» режиме, до 3 дней в умеренном и 1,5 дня в интенсивном.

Устройство может работать в сетях пятого поколения (5G). Что касается остальных характеристик, Poco M3 работает на базе процессора Snapdragon 664 с 4 ГБ оперативной памяти, а ёмкость накопителя доступна в двух вариантах: 64 или 128 ГБ.

Модуль камеры состоит из трех датчиков: основной сенсор на 48 МП, датчик глубины 2 МП и 2-мегапиксельный макрообъектив. Разрешение селфи-камеры составляет 8 МП. Сканер отпечатка пальца встроен в боковую грань новинки. Тройной слот позволяет устанавливать 2 SIM-карты и карточку памяти microSD. Пользователи из коробки получат MIUI 12 на базе Android 10, а еще порт 3,5 мм, ИК-порт и возможность разблокировки с помощью лица.

Версия 4 ГБ / 64 ГБ обойдется в 149 долларов, а стоимость комплектации 4 / 128 ГБ составит 169 долларов. По словам производителя, в «черную пятницу» новинку можно будет приобрести за 129 и 149 долларов соответственно на AliExpress.


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Источник:

Androidauthority Androidauthority

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