Xiaomi ускорит работу трех роутеров простым обновлением

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Устройства прошли сертификацию Wi-Fi 7 и получат апдейт, который добавит несколько передовых функций, в том числе и более скоростное соединение. Компания обещает завершить переход на новый стандарт до конца года. Об этом сообщает IT Home.По данным портала две из трех моделей уже успели обновиться. Апдейт под номером 1.1.6 затронул маршрутизаторы Xiaomi 10G Router и Xiaomi Router BE7000, добавив поддержку MLO и Multi-RU. Эти функции позволяют устройствам подключаться к нескольким частотным диапазонам Wi-Fi одновременно, увеличивая скорость и стабильность сигнала. Однако в компании уточнили, что увеличить показатели передачи данных сможет только один IP-адрес.Помимо вышеуказанных моделей, обновлению подлежит Mi Router BE6500. Как сообщает Xiaomi, все три роутера уже получили сертификаты Wi-Fi 7 и обновляются постепенно. Развертку планируют завершить до 30 декабря 2023 года.