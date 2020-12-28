Недавно мы писали, что Xiaomi вслед за Apple откажется от зарядки в комплекте своего флагмана Mi 11. Новинку представили сегодня, а китайская компания вместе с ним анонсировала изящное решение, не пойдя по стопам купертиновцев.
Xiaomi продолжает заботиться о своих пользователях, оставляет им возможность выбирать, а также не забывает об окружающей среде. Компания выпустит две версии своего флагманского устройства: без зарядки в комплекте и с адаптером питания мощностью 55 Вт. Сразу стоит отметить, что оба варианта стоят одинаково — 3999 юаней (около 45 000 рублей).
Таким образом пользователи сами смогут решать: проявить заботу об экологии в случае, если у них осталась зарядка от предыдущего смартфона, или выбрать новинку с адаптером в комплекте. В итоге получилось очень достойное решение с заботой о фанатах и об окружающей среде.
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Xiaomi продолжает заботиться о своих пользователях, оставляет им возможность выбирать, а также не забывает об окружающей среде. Компания выпустит две версии своего флагманского устройства: без зарядки в комплекте и с адаптером питания мощностью 55 Вт. Сразу стоит отметить, что оба варианта стоят одинаково — 3999 юаней (около 45 000 рублей).
Таким образом пользователи сами смогут решать: проявить заботу об экологии в случае, если у них осталась зарядка от предыдущего смартфона, или выбрать новинку с адаптером в комплекте. В итоге получилось очень достойное решение с заботой о фанатах и об окружающей среде.
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Чем этот кусок 1-амперного некачественного кала дороже в пр-ве? Ты им хотя бы полгода пользовался? И где он сейчас?
Сейчас вот поставлю свой хс макс на твою любимую зарядку и лягу спать.
Мне хватит заряда до завтрашнего вечера. Мне норм )
А вообще речь идёт о ее дешевизне и крайней плохого качества.