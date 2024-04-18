Яндекс выпустил первые устройства умного дома с поддержкой Matter

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Светодиодная лента и умная розетка с поддержкой умного дома с «Алисой» уже поступили в продажу. Пользователи смогут отдавать устройствам голосовые команды и объединять в сценарии с гаджетами разных брендов.Matter использует для передачи данных протоколы беспроводной связи Wi-Fi и Thread, Они позволяют объединять в одну систему устройства разных брендов. Все устройства с Matter подключаются к умному дому одинаково, а значит разбираться в настройках каждого не придется. Кроме того светодиодная лента и розетка поддерживают Matter over Wi-Fi и работают по локальной сети даже без интернета.Лентой можно скрасить интерьер или осветить помещение. На выбор дается любой из 16 млн цветов, а температура и яркость настраивается. Кроме того, можно объединить устройство друг с другом. Например, говорим «Алиса, время кино!», свет гаснет, а телевизор и лента включаются. Длина — 3 метра, но ее можно уменьшить или нарастить с помощью удлинителя.Розетка делает обычные приборы и технику умными. Она сделана из пожароустойчивого пластика и сама отключается при резких перепадах напряжения. Управлять розеткой можно удаленно — через приложение «Дом с Алисой». Если отключат свет и устройство не будет работать, на смартфон придет соответствующее уведомление. Розетка доступна в черном и белом цвете и впишется в любой интерьер.