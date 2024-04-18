Яндекс выпустил первые устройства умного дома с поддержкой Matter

Артем
ztjzfykyk.png

Светодиодная лента и умная розетка с поддержкой умного дома с «Алисой» уже поступили в продажу. Пользователи смогут отдавать устройствам голосовые команды и объединять в сценарии с гаджетами разных брендов.

Matter использует для передачи данных протоколы беспроводной связи Wi-Fi и Thread, Они позволяют объединять в одну систему устройства разных брендов. Все устройства с Matter подключаются к умному дому одинаково, а значит разбираться в настройках каждого не придется. Кроме того светодиодная лента и розетка поддерживают Matter over Wi-Fi и работают по локальной сети даже без интернета. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Лентой можно скрасить интерьер или осветить помещение. На выбор дается любой из 16 млн цветов, а температура и яркость настраивается. Кроме того, можно объединить устройство друг с другом. Например, говорим «Алиса, время кино!», свет гаснет, а телевизор и лента включаются. Длина — 3 метра, но ее можно уменьшить или нарастить с помощью удлинителя.

Розетка делает обычные приборы и технику умными. Она сделана из пожароустойчивого пластика и сама отключается при резких перепадах напряжения. Управлять розеткой можно удаленно — через приложение «Дом с Алисой». Если отключат свет и устройство не будет работать, на смартфон придет соответствующее уведомление. Розетка доступна в черном и белом цвете и впишется в любой интерьер.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В «Яндекс Картах» теперь можно подписываться на отзывы других пользователей
Новый сервис «Нейро» от «Яндекса» — он отвечает на вопросы, используя все знания интернета
«Яндекс Лавка» открывает первое кафе с собственной едой

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии