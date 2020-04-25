iPhone SE появился в продаже в эту пятницу. Журналисты уже успели походить с ним и составить первые впечатления. Вот, что они думают.

Камера: топ за свою цену, но съемка ночью разочаровала

Камера — тот момент смартфона, к которому приковано больше всего внимания. Apple обещает качественную в SE. Как минимум, здесь есть оптическая стабилизация и поддержка съемки видео в 4К 60 FPS.

«Для смартфона за 399 долларов камеры просто великолепны, и любые жалобы и недовольства должны быть немедленно отклонены с учетом этой цены. При этом, у них есть некоторые недостатки, которых Apple могла бы избежать даже при такой цене», — пишет Дитер Бон из The Verge.

Журналисты считают, что между камерой SE и основным модулем iPhone 11 нет большой разницы. Дитер Бон добавляет, что ее сильная сторона универсальность и возможность достойно вести себя почти при любых условиях.

«В любых условиях при яркой освещенности iPhone SE делает восхитительные фотографии. Они чисты в деталях, точны в цвете, на них хватает резкости. Динамический диапазон тоже неплохой. На самом деле, при дневном освещении трудно понять разницу между этим смартфоном за 400 долларов и iPhone 11 Pro за 1000 долларов», — пишет журналист The Verge.

А вот в плане видео различия есть. Достаточно посмотреть на максимально возможные параметры съемки и доступные функции.

«По видео iPhone SE и 11 похожи. Оба могут снимать видео в 4K 60fps, правда использовать расширенный динамический диапазон при таких параметрах может только 11. SE снимает видео с расширенным динамическим диапазоном только с параметрами 4K 30 fps», — пишет Патрик Холланд из Cnet.

A13 Bionic позволил сделать камеру по возможностям максимально близкой к флагманским моделям. А вот фронтальная камера хуже, чем у iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Тем не менее, у нее все равно есть плюсы. Например, портретный режим, которого не было в iPhone 8 и 8 Plus.

«Единственный момент, где между смартфонами большая разница — это селфи-камеры. На iPhone 11 у нее шире угол обзора, поддерживаются запись видео в 4K и замедленное видео slowfie. iPhone SE снимает видео на фронталку только в разрешении 1080p и не поддерживает Slofie. У обоих в селфи-камеры добавлен портретный режим для селфи. А еще на фотографиях с iPhone 11 на моей коже больше деталей», — пишет Патрик Холланд из Cnet.

И разочарование — съемка при недостаточной освещенности. О чем можно говорить, если в смартфоне 2020 года нет ночного режима?!

«Съемка при недостаточной освещенности приносит разочарование. Здесь iPhone SE не так хорош, как в других ситуациях. Ночного режима у камеры нет, а при слабой освещенности в кадре слишком много шумов. Я не знаю, как A13 Bionic позволяет iPhone SE получать все другие преимущества, но не качественные ночные снимки», — пишет Дитер Бон из The Verge.

Дизайн и эргономика: он очень легкий

Это самый спорный момент в смартфоне. С одной стороны, экономия на корпусе позволила Apple выпустить недорогой девайс с топовым процессором. С другой, такие рамки и наружный сканер отпечатка пальца в 2020 году — серьезно?

«Прошло много лет с тех пор, как я перестал регулярно пользовался телефоном с экраном менее 5,5 дюймов, но после нескольких часов настройки и использования iPhone SE я вспомнил, почему несколько лет назад отказался брать фаблет. Маленькими телефонами проще управлять, пользоваться одной рукой и носить в кармане», — пишет Джейсон Чиприани из ZDNet.

Если вы привыкли к лопатам, то удивитесь, насколько легкими раньше были устройства с рамками и физическими кнопками на лицевой панели.

«Взяв в руки новый iPhone SE, первое, что вы заметите, — это то, насколько он легкий. Некоторые пользователи могут не заметить изменения, если они обновятся со смартфона Apple от 2016/17 года, но поверьте нам: он мог быть намного более увесистым, потому что iPhone с безрамочным экраном тяжелее», — пишет Гарет Бивис из TechRadar.

А теперь подробно к Touch ID и Face ID. Хотя, в условиях пандемии маски и перчатки уравняют силы.

«Мне нравится простота использования, которую Face ID привносит в линейку Apple. Я поднимаю устройство, и когда провожу пальцем по экрану, мой смартфон уже оказывается разблокированным и готовым к работе. Touch ID похожа на Face ID в этом плане — я нажимаю кнопку „Домой“, и она одновременно разблокируется и возвращает меня на домашний экран. Это наверняка будет полезной особенностью, особенно сейчас, когда ношение маски для лица в общественных местах делает Face ID бесполезным», — пишет Джейсон Чиприани из ZDNet.

Экран: как у iPhone 11, только меньше

В плане разрешения и плотности пикселей экран iPhone SE такой же как в iPhone 11. Обзорщики тоже не видят разницы.

«Это очень приятно видеть тот же дисплей, что и на iPhone 11, с той же цветопередачей, функциями настройки цветового тона и тактильной отдачей. Он просто не так хорош, как OLED-дисплей, стоящий в более дорогих iPhone. Ну и кроме того, в верхней части здесь широкая грань рамки, а внизу толстый подбородок с Touch ID», — пишет Лоурен Гуд из Wired.

В плане яркости и цветопередачи проблем нет. Пользуйтесь ясным днем, картинка будет видна хорошо.

«Экран на 4,7 дюйма не такой миниатюрный, как 4-дюймовый у оригинального SE. Тем не менее, он меньше, чем у большинство актуальных смартфонов, и этого достаточно, чтобы быть эргономичным и удобным. Экран на SE похож на экран на iPhone 11, особенно в плане качества и разрешения. Текст выглядит четким, цвета точными и яркими в солнечную погоду», — пишет Патрик Холланд из Cnet.

Автономность и зарядка. Медленный адаптер — серьезно?

Тут смотря с чем сравнивать. На фоне iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max ситуация хуже, но если сопоставить с iPhone 8, то тут заряд держится получше.

«Я воспроизводил видео в режиме „В самолете“ при яркости 50%. iPhone SE продержался 15 часов 45 минут, это на несколько часов дольше, чем у iPhone 8», — пишет Патрик Холланд из Cnet.

В 2020 году Apple кладет в коробку медленную зарядку. Неужели надо так сильно экономить ради A13 Bionic?

«iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку, это еще одна функция, которую сложно найти у недорогих смартфонов. Также поддерживается быстрая заряда, с ней аккумулятор заряжается до 50% за 30 минут. Но к iPhone SE в комплекте идет на необходимое для этого 18-ваттное зарядное устройство, а более медленное 5-ваттное. Скорее всего, это сделано, чтобы снизить цену, — пишет Патрик Холланд из CNet.

Вердикт

Дитер Бон из The Verge пишет:

«За что вы платите в смартфонах за 800, $ $1000 или даже больше? Скорее за мелкие дополнения, чем за важные функции. Пока я пишу это, у меня под рукой лежат iPhone 11 Pro, Galaxy S20, OnePlus 8 Pro и Pixel 4 XL. У каждого из них есть многокамерная система, усовершенствованная система разблокировки по биометрии и большой OLED-экран, почти без рамки. У Android также стоят экраны с увеличенной частотой обновления, что делает все гораздо более плавным.



И на них очень мало вещей, которые вы не сможете сделать на iPhone SE. Стоят ли перечисленные параметры и возможности денег? Конечно. Необходимо ли это? Кроме съемки при слабой освещенности, я практически ничего не делаю на тех смартфонах за 1000, $ чего не мог бы делать одинаково хорошо на iPhone SE».

Лоурен Гуд из Wired пишет:

«Покупка смартфона — это не только экраны и объективы камер. Это зависит от того, в какой экосистеме вы находитесь. У вас есть MacBook или iPad, и вы хотите, чтобы все синхронизировалось на ваших устройствах, вы пользуетесь Apple Watch, не можете жить без AirPlay дома, пользуетесь AirPlay — с такими задачами единственное решение это iPhone. И если вам понадобится новый, и вы не готовы потратить 1000 долларов, выход SE может стать для вас хорошей новостью».





