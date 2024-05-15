Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Shadows про афросамураев и ниндзя. Релиз на PS5, Xbox и iPhone — осенью

Фархад
ASSASSIN CREED SHADOW

Следующая часть некогда легендарной франшизы от Ubisoft впервые предложит игрокам погрузиться в феодальную Японию. Изначально тайтл разрабатывался как Assassin’s Creed Red, ближе к релизу проект получил подзаголовок «Тени».



Трейлер довольно насыщенный. В нём нам показали двух главных героев игры — самурая африканского происхождения по имени Ясуке и ниндзе-шиноби Наоэ. Как обычно, ролик выглядит красиво, но геймплей пока от нас скрывают.

Официальный релиз Assassin’s Creed Shadows запланирова на 15 ноября. Игра выйдет на Xbox, PlayStation, ПК и Mac. Есть вероятность, что тайтл также будет доступен на iPhone 15 Pro и iPad с чипами M-серии.
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Источник:
Ubisoft
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