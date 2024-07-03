Баги iOS 18: как вернуть верхнюю панель в чатах приложения VK

Также возвращаются ключевые элементы для сохранения отредактированных записей на стене.
В чем проблема?После установки бета-версии iOS 18 некоторые приложения могут работать не совсем корректно. В частности это коснулось сервиса VK: в чатах исчезла верхняя панель с клавишей возврата, быстрым доступом к профилю контакта, звонкам и видеосвязи. Также пропала клавиша «сохранить» после редактирования записей на стене.
В итоге часть функций оказались недоступны, а порой приложение приходилось вовсе закрывать, поскольку вернуться на предыдущий экран было невозможно. Проблема решалась переходом в веб-версию, но такой способ далеко не самый удобный.
Как исправить?С выходом второй бета-версии iOS 18 баг фиксится легко. Достаточно удалить приложение VK и заново установить его из App Store. После этого все элементы управления появляются на своих места. Стоит отметить, что в первой «бетке» данный способ не работал.
Ранее мы рассказывали, как исправить баг в приложении «Яндекс Музыка», который отключал треки сразу после воспроизведения.