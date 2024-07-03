Баги iOS 18: как вернуть верхнюю панель в чатах приложения VK

Артем
кегыкнегывеног.png

Также возвращаются ключевые элементы для сохранения отредактированных записей на стене.

В чем проблема?

После установки бета-версии iOS 18 некоторые приложения могут работать не совсем корректно. В частности это коснулось сервиса VK: в чатах исчезла верхняя панель с клавишей возврата, быстрым доступом к профилю контакта, звонкам и видеосвязи. Также пропала клавиша «сохранить» после редактирования записей на стене. 

В итоге часть функций оказались недоступны, а порой приложение приходилось вовсе закрывать, поскольку вернуться на предыдущий экран было невозможно. Проблема решалась переходом в веб-версию, но такой способ далеко не самый удобный.

Как исправить?

С выходом второй бета-версии iOS 18 баг фиксится легко. Достаточно удалить приложение VK и заново установить его из App Store. После этого все элементы управления появляются на своих места. Стоит отметить, что в первой «бетке» данный способ не работал.

фунрфекурке.png

Ранее мы рассказывали, как исправить баг в приложении «Яндекс Музыка», который отключал треки сразу после воспроизведения.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Где искать скриншоты в iOS 18 на iPhone и iPad
Apple ещё не запустила свой ИИ, но уже придумала подписку на все функции Apple Intelligence
В Apple Music незаметно появилось очень приятное улучшение

Рекомендации

Рекомендации

Как моментально распознать мошенника на Ozon? Простейший лайфхак сохранит вам десятки тысяч рублей
Найден способ легко и быстро возвращать деньги за покупки с Ozon Global. Очень ценная информация!
Найден новый способ получить скидку на любые товары с Ozon
«Тинькофф» изменил условия подписки Tinkoff Pro. Что она даёт и как сэкономить почти 50% на подключении?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5202
Mers
С добрым утром) Вчера вышло обновление ВК, в котором этот косяк исправили.
Сегодня в 09:02
#
+33
alekkkkssss
Да обновление вышло уже неделю назад среду 26 июня этот глюк был исправлен ) просто надо чаще в  AppStore
2 часа назад в 10:38
#