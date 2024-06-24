Вышли вторые бета-версии iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2

Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих операционных систем — iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2. Обновления доступны зарегистрированным разработчикам.
В сравнении с первой бетой это очень небольшие апдейты, в которых, по всей видимости, устранены некоторые найденные ранее баги. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 были анонсированы в начале конференции для разработчиков WWDC 2024. Их официальный релиз запланирован на осень текущего года.
Найденные нововведения:
Пользователям из стран ЕС стали доступны сторонние магазины приложений на iPad. На iPhone появились функции iPhone Mirroring и SharePlay.
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