Вышли вторые бета-версии iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2

Александр


Компания Apple выпустила свежие бета-версии своих операционных систем — iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2. Обновления доступны зарегистрированным разработчикам.

В сравнении с первой бетой это очень небольшие апдейты, в которых, по всей видимости, устранены некоторые найденные ранее баги. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2 были анонсированы в начале конференции для разработчиков WWDC 2024. Их официальный релиз запланирован на осень текущего года.

Найденные нововведения:

Пользователям из стран ЕС стали доступны сторонние магазины приложений на iPad. На iPhone появились функции iPhone Mirroring и SharePlay.

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Комментарии

0
paznik
Небольшой? 7.11 гб.
2 часа назад в 20:54
#
Mers
+5192
Mers paznik
13PM — 1.26Gb.
час назад в 21:40
#
+828
Eredy Mers
Если с нуля установить, то 7.11. 15 про
час назад в 22:02
#
Mers
+5192
Mers Eredy
Ну так инфа про малый размер для тех кто первую установил. Понятно, что для тех, кто только ставит впервые, размер будет конский. Всегда так было при установке новой прошивки.
час назад в 22:06
#
+828
Eredy Mers
✌️
час назад в 22:03
#