Эта утилита за пару кликов вернёт в Windows 10 или 11 старый интерфейс Windows 7

Разработчик Tech Stuff создал проект Revert8Plus, позволяющий заменить интерфейс Windows 8, 10 или 11 на тот, что используется в Windows 7. Для этого достаточно запустить лишь одну команду.
Revert8Plus почти полностью возвращает новым операционным системам оформление Windows 7, в том числе загрузочную заставку, панель задач, меню «Пуск», рабочий стол, эффекты стекла и прочее. Кроме того, вернутся предустановленные игры и плеер Windows Media Center.
Для замены интерфейса в Windows 11 нужно отключить защиту от несанкционированного доступа к данным в настройках Microsoft Defender. В случае с Windows 8 и 10 утилита самостоятельно деактивирует защиту. Это необходимо для того, чтобы Defender не удалял данные, необходимые для работы Revert8Plus, а после изменения интерфейса защитник снова включается. Кроме того, необходимы разрешения уровня administrator или trustedinstaller для замены некоторых файлов в папке Windows. Также рекомендуется отключитьSecure Boot, но это необязательно. Разработчик отмечает, что он готовит новую версию Revert8Plus, которая не потребует отключения Defender и предоставления расширенных прав доступа к файлам.
Как изменить интерфейс Windows:
Запустите утилиту «Выполнить» (Win + R), впишите команду powershell irm revert8plus.gitlab.io | iex и нажмите Enter или Ok. Отключите защиту системы в Microsoft Defender и вернитесь к терминалу. Утилита Revert8Plus заменит необходимые системные файлы, после чего компьютер перезапустится — уже с интерфейсом Windows 7.
Стоит иметь в виду, что способа вернуться со старого интерфейса на новый пока нет, поэтому проводить эксперимент можно только на свой страх и риск, осознавая, что операционную систему, возможно, придётся переустанавливать.
Процесс изменения интерфейса операционной системы наглядно показан на видео:
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