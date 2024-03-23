Создана интерактивная карта, на которой показано, где не работает GPS и ГЛОНАСС

Александр

Сервис Flightradar24 запустил карту, на которой показано, где наблюдаются помехи в работе GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и других геолокационных сервисов. Карта интерактивная, то есть обновляется в режиме реального времени, и позволяет узнать, что в той или иной местности эти сервисы недоступны или работают некорректно.



Проблемы с сигналом геолокации помечены на карте цветом — от жёлтого к красному (и чем краснее отметка, тем они серьёзнее). Нормально работающее геопозиционирование визуализировано зелёным. Серый цвет означает, что сведений о работе геолокации в этой местности нет, то есть неизвестно, доступна она там или нет.

GPS, ГЛОНАСС и прочие подобные сервисы получают данные от спутников, которые курсируют по орбите Земли. Власти некоторых стран глушат сигнал, чтобы воспрепятствовать полётам самолётов и дронов и помешать ориентированию на автомобилях и другом транспорте.
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