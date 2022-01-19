



«ВКонтакте» очень редко проводит редизайн, и это всегда целое событие, которое сопровождается обсуждениями, спорами и требованием вернуть всё как было. Но вы можете настроить оформление соцсети под себя, никого не спрашивая и не советуясь ни с кем — так, как удобно и красиво лично вам.



Для браузера Chrome выпущено несколько расширений, которые позволяют менять тему оформления «ВКонтакте» (в основном на тёмную), а также бывают расширения, модифицирующие все сайты по вашему выбору. Их можно найти в веб-магазине Chrome по запросу «ВКонтакте» или VK.



Самое крутое расширение (и это не реклама) — «VK Styles — Темы для вк». С его помощью можно слегка подрихтовать оформление «ВКонтакте», поменяв то, что вас раздражает, а можно полностью перекроить дизайн сайта, в том числе изуродовав его до жуткой кринжатины (как на скриншотах в этой статье). Расширение позволяет добавить фон, поменять шрифт, применить визуальные эффекты, сделать меню и карточки постов прозрачными и даже добавить часы с датой. Все опции настраиваются очень тонко.







Оказывается, сообщество этого расширения живёт активной жизнью, пользователи делятся друг с другом готовыми темами, которые можно установить вместо того трэша, который вы могли накрутить в качестве эксперимента.







Стоит отметить, что сайт «ВКонтакте» может глючить из-за этого расширения (особенно в сочетании с другими, вмешивающимися в код веб-страниц). Например, фон может начать дёргаться и мигать, какие-то элементы будут залазить на другие или вообще всё перекосоёжится.







